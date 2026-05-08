403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
واشنطن تحكم الخناق وطهران تناور بالوقت
(MENAFN- Al Watan) رغم مرور 4 أسابيع على توقف المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن المنطقة لا تزال تعيش على إيقاع صراع مفتوح تتداخل فيه أدوات الحصار والردع والمفاوضات المؤجلة، فواشنطن تواصل سياسة الضغط القصوى عبر تشديد القيود البحرية والاقتصادية، بينما تعتمد طهران إستراتيجية تقوم على كسب الوقت، وإعادة ترتيب أوراقها التفاوضية، وسط رهانات متبادلة على قدرة كل طرف على إنهاك الآخر.
وبين تشدد أمريكي يطالب بتفكيك كامل للمسار النووي، وموقف إيراني يربط أي تسوية برفع الحصار والاعتراف بحقوقه النووية، تبدو المنطقة عالقة في مساحة رمادية لا حرب شاملة فيها ولا سلام مستقر.
حصار متصاعد
يرى محللون سياسيون أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها معركة استنزاف طويلة، هدفها دفع إيران إلى تقديم تنازلات إستراتيجية تحت ضغط اقتصادي متواصل، ومنذ تصاعد التوتر في الخليج، كثفت واشنطن إجراءاتها البحرية والرقابية على حركة السفن المرتبطة بإيران، في محاولة لتقليص عائداتها النفطية، وإضعاف قدرتها على الالتفاف على العقوبات.
وتشير تقارير غربية إلى أن الولايات المتحدة أعادت توجيه أو اعترضت 47 من السفن التي كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية، في إطار سياسة تهدف إلى تشديد العزلة الاقتصادية، والحد من تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل الإيراني، كما تواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري في الممرات البحرية الحساسة، بالتوازي مع ضغوط سياسية ودبلوماسية لإبقاء طهران تحت سقف تفاوضي صارم.
غير أن هذا التصعيد لا يخلو من كلفة أمريكية وغربية أيضًا، إذ أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف في أسواق الطاقة والشحن البحري.
إيران تناور
في المقابل، تتحرك طهران وفق مقاربة مختلفة تقوم على إدارة الوقت بدل حسم الصراع سريعًا، فالمفاوض الإيراني يسعى إلى تفكيك الأزمة إلى مراحل متعددة، تبدأ بترتيبات بحرية واقتصادية وتنتهي لاحقًا بمناقشة الملف النووي، وهو ما تعتبره طهران مدخلاً لتخفيف الضغوط قبل تقديم أي تنازلات إستراتيجية.
وتتحدث تسريبات سياسية عن مقترح إيراني يتضمن فتحًا تدريجيًا للملاحة في مضيق هرمز مقابل رفع تدريجي للحصار البحري والعقوبات، بالإضافة إلى تجميد محدود وطويل الأمد لبعض أنشطة التخصيب النووي ضمن ترتيبات خاضعة للرقابة الدولية، لكن واشنطن لا تبدو مستعدة لقبول هذا الطرح بسهولة، إذ تصر الإدارة الأمريكية على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن قيودًا صارمة ودائمة على البرنامج النووي الإيراني، مع آليات تحقق واضحة تمنع طهران من استعادة قدراتها التخصيبية مستقبلاً.
عقدة النووي
يبقى الملف النووي جوهر الخلاف الحقيقي بين الطرفين، إذ تعده واشنطن المدخل الرئيس لأي تسوية شاملة، بينما تنظر إليه طهران باعتباره ((حقًا سياديًا)) غير قابل للإلغاء الكامل.
وتطالب إيران بالاعتراف بحقها في التخصيب للأغراض السلمية ورفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل قبل الدخول في التزامات بعيدة المدى، في حين ترفض الولايات المتحدة أي صيغة تسمح باستمرار التخصيب ولو بمستويات محدودة، معتبرة أن ذلك يبقي احتمالات العودة إلى تطوير البرنامج النووي قائمة في المستقبل.
هذا التناقض يجعل المفاوضات الحالية أقرب إلى إدارة أزمة طويلة الأمد منها إلى مسار حقيقي نحو اتفاق نهائي، خصوصًا في ظل انعدام الثقة وتراكم سنوات من التصعيد المتبادل.
انقسام داخلي
في الداخل الإيراني، لا يبدو الموقف موحدًا بالكامل تجاه طبيعة التسوية المطلوبة، فبينما يدفع التيار الدبلوماسي نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية عبر اتفاق مرحلي، تواصل شخصيات عسكرية وسياسية متشددة إطلاق تهديدات بالرد على أي استمرار للحصار أو الضغوط البحرية.
ويعكس هذا الانقسام حجم التعقيد داخل بنية القرار الإيراني، حيث تتداخل الحسابات الأمنية والاقتصادية والسياسية في رسم مسار التفاوض، ما يجعل أي اختراق دبلوماسي مرهونًا بتوافق داخلي لا يزال هشًا.
مشهد مفتوح
حتى الآن، لم تنجح جولات التفاوض المتعددة في تحقيق اختراق حاسم، فيما يواصل الوسطاء الإقليميون والدوليون محاولاتهم لمنع انهيار المسار السياسي بالكامل، وبين ضغط أمريكي متواصل ومناورة إيرانية محسوبة، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، تبدأ باتفاق مرحلي محدود ولا تنتهي عند احتمال العودة إلى التصعيد العسكري.
وفي ظل هذا التوازن الهش، تبدو المنطقة أمام مرحلة طويلة من ((إدارة الصراع)) أكثر من الوصول إلى تسوية نهائية، حيث تتحول المفاوضات نفسها إلى ساحة مواجهة موازية للحصار والردع والرسائل العسكرية.
وبين تشدد أمريكي يطالب بتفكيك كامل للمسار النووي، وموقف إيراني يربط أي تسوية برفع الحصار والاعتراف بحقوقه النووية، تبدو المنطقة عالقة في مساحة رمادية لا حرب شاملة فيها ولا سلام مستقر.
حصار متصاعد
يرى محللون سياسيون أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها معركة استنزاف طويلة، هدفها دفع إيران إلى تقديم تنازلات إستراتيجية تحت ضغط اقتصادي متواصل، ومنذ تصاعد التوتر في الخليج، كثفت واشنطن إجراءاتها البحرية والرقابية على حركة السفن المرتبطة بإيران، في محاولة لتقليص عائداتها النفطية، وإضعاف قدرتها على الالتفاف على العقوبات.
وتشير تقارير غربية إلى أن الولايات المتحدة أعادت توجيه أو اعترضت 47 من السفن التي كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية، في إطار سياسة تهدف إلى تشديد العزلة الاقتصادية، والحد من تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل الإيراني، كما تواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري في الممرات البحرية الحساسة، بالتوازي مع ضغوط سياسية ودبلوماسية لإبقاء طهران تحت سقف تفاوضي صارم.
غير أن هذا التصعيد لا يخلو من كلفة أمريكية وغربية أيضًا، إذ أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف في أسواق الطاقة والشحن البحري.
إيران تناور
في المقابل، تتحرك طهران وفق مقاربة مختلفة تقوم على إدارة الوقت بدل حسم الصراع سريعًا، فالمفاوض الإيراني يسعى إلى تفكيك الأزمة إلى مراحل متعددة، تبدأ بترتيبات بحرية واقتصادية وتنتهي لاحقًا بمناقشة الملف النووي، وهو ما تعتبره طهران مدخلاً لتخفيف الضغوط قبل تقديم أي تنازلات إستراتيجية.
وتتحدث تسريبات سياسية عن مقترح إيراني يتضمن فتحًا تدريجيًا للملاحة في مضيق هرمز مقابل رفع تدريجي للحصار البحري والعقوبات، بالإضافة إلى تجميد محدود وطويل الأمد لبعض أنشطة التخصيب النووي ضمن ترتيبات خاضعة للرقابة الدولية، لكن واشنطن لا تبدو مستعدة لقبول هذا الطرح بسهولة، إذ تصر الإدارة الأمريكية على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن قيودًا صارمة ودائمة على البرنامج النووي الإيراني، مع آليات تحقق واضحة تمنع طهران من استعادة قدراتها التخصيبية مستقبلاً.
عقدة النووي
يبقى الملف النووي جوهر الخلاف الحقيقي بين الطرفين، إذ تعده واشنطن المدخل الرئيس لأي تسوية شاملة، بينما تنظر إليه طهران باعتباره ((حقًا سياديًا)) غير قابل للإلغاء الكامل.
وتطالب إيران بالاعتراف بحقها في التخصيب للأغراض السلمية ورفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل قبل الدخول في التزامات بعيدة المدى، في حين ترفض الولايات المتحدة أي صيغة تسمح باستمرار التخصيب ولو بمستويات محدودة، معتبرة أن ذلك يبقي احتمالات العودة إلى تطوير البرنامج النووي قائمة في المستقبل.
هذا التناقض يجعل المفاوضات الحالية أقرب إلى إدارة أزمة طويلة الأمد منها إلى مسار حقيقي نحو اتفاق نهائي، خصوصًا في ظل انعدام الثقة وتراكم سنوات من التصعيد المتبادل.
انقسام داخلي
في الداخل الإيراني، لا يبدو الموقف موحدًا بالكامل تجاه طبيعة التسوية المطلوبة، فبينما يدفع التيار الدبلوماسي نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية عبر اتفاق مرحلي، تواصل شخصيات عسكرية وسياسية متشددة إطلاق تهديدات بالرد على أي استمرار للحصار أو الضغوط البحرية.
ويعكس هذا الانقسام حجم التعقيد داخل بنية القرار الإيراني، حيث تتداخل الحسابات الأمنية والاقتصادية والسياسية في رسم مسار التفاوض، ما يجعل أي اختراق دبلوماسي مرهونًا بتوافق داخلي لا يزال هشًا.
مشهد مفتوح
حتى الآن، لم تنجح جولات التفاوض المتعددة في تحقيق اختراق حاسم، فيما يواصل الوسطاء الإقليميون والدوليون محاولاتهم لمنع انهيار المسار السياسي بالكامل، وبين ضغط أمريكي متواصل ومناورة إيرانية محسوبة، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، تبدأ باتفاق مرحلي محدود ولا تنتهي عند احتمال العودة إلى التصعيد العسكري.
وفي ظل هذا التوازن الهش، تبدو المنطقة أمام مرحلة طويلة من ((إدارة الصراع)) أكثر من الوصول إلى تسوية نهائية، حيث تتحول المفاوضات نفسها إلى ساحة مواجهة موازية للحصار والردع والرسائل العسكرية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment