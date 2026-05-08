واشنطن تحكم الخناق وطهران تناور بالوقت

2026-05-08 03:24:57
(MENAFN- Al Watan) رغم مرور 4 أسابيع على توقف المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن المنطقة لا تزال تعيش على إيقاع صراع مفتوح تتداخل فيه أدوات الحصار والردع والمفاوضات المؤجلة، فواشنطن تواصل سياسة الضغط القصوى عبر تشديد القيود البحرية والاقتصادية، بينما تعتمد طهران إستراتيجية تقوم على كسب الوقت، وإعادة ترتيب أوراقها التفاوضية، وسط رهانات متبادلة على قدرة كل طرف على إنهاك الآخر.
وبين تشدد أمريكي يطالب بتفكيك كامل للمسار النووي، وموقف إيراني يربط أي تسوية برفع الحصار والاعتراف بحقوقه النووية، تبدو المنطقة عالقة في مساحة رمادية لا حرب شاملة فيها ولا سلام مستقر.
حصار متصاعد
يرى محللون سياسيون أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها معركة استنزاف طويلة، هدفها دفع إيران إلى تقديم تنازلات إستراتيجية تحت ضغط اقتصادي متواصل، ومنذ تصاعد التوتر في الخليج، كثفت واشنطن إجراءاتها البحرية والرقابية على حركة السفن المرتبطة بإيران، في محاولة لتقليص عائداتها النفطية، وإضعاف قدرتها على الالتفاف على العقوبات.
وتشير تقارير غربية إلى أن الولايات المتحدة أعادت توجيه أو اعترضت 47 من السفن التي كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية، في إطار سياسة تهدف إلى تشديد العزلة الاقتصادية، والحد من تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل الإيراني، كما تواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري في الممرات البحرية الحساسة، بالتوازي مع ضغوط سياسية ودبلوماسية لإبقاء طهران تحت سقف تفاوضي صارم.
غير أن هذا التصعيد لا يخلو من كلفة أمريكية وغربية أيضًا، إذ أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف في أسواق الطاقة والشحن البحري.
إيران تناور
في المقابل، تتحرك طهران وفق مقاربة مختلفة تقوم على إدارة الوقت بدل حسم الصراع سريعًا، فالمفاوض الإيراني يسعى إلى تفكيك الأزمة إلى مراحل متعددة، تبدأ بترتيبات بحرية واقتصادية وتنتهي لاحقًا بمناقشة الملف النووي، وهو ما تعتبره طهران مدخلاً لتخفيف الضغوط قبل تقديم أي تنازلات إستراتيجية.
وتتحدث تسريبات سياسية عن مقترح إيراني يتضمن فتحًا تدريجيًا للملاحة في مضيق هرمز مقابل رفع تدريجي للحصار البحري والعقوبات، بالإضافة إلى تجميد محدود وطويل الأمد لبعض أنشطة التخصيب النووي ضمن ترتيبات خاضعة للرقابة الدولية، لكن واشنطن لا تبدو مستعدة لقبول هذا الطرح بسهولة، إذ تصر الإدارة الأمريكية على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن قيودًا صارمة ودائمة على البرنامج النووي الإيراني، مع آليات تحقق واضحة تمنع طهران من استعادة قدراتها التخصيبية مستقبلاً.
عقدة النووي
يبقى الملف النووي جوهر الخلاف الحقيقي بين الطرفين، إذ تعده واشنطن المدخل الرئيس لأي تسوية شاملة، بينما تنظر إليه طهران باعتباره ((حقًا سياديًا)) غير قابل للإلغاء الكامل.
وتطالب إيران بالاعتراف بحقها في التخصيب للأغراض السلمية ورفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل قبل الدخول في التزامات بعيدة المدى، في حين ترفض الولايات المتحدة أي صيغة تسمح باستمرار التخصيب ولو بمستويات محدودة، معتبرة أن ذلك يبقي احتمالات العودة إلى تطوير البرنامج النووي قائمة في المستقبل.
هذا التناقض يجعل المفاوضات الحالية أقرب إلى إدارة أزمة طويلة الأمد منها إلى مسار حقيقي نحو اتفاق نهائي، خصوصًا في ظل انعدام الثقة وتراكم سنوات من التصعيد المتبادل.
انقسام داخلي
في الداخل الإيراني، لا يبدو الموقف موحدًا بالكامل تجاه طبيعة التسوية المطلوبة، فبينما يدفع التيار الدبلوماسي نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية عبر اتفاق مرحلي، تواصل شخصيات عسكرية وسياسية متشددة إطلاق تهديدات بالرد على أي استمرار للحصار أو الضغوط البحرية.
ويعكس هذا الانقسام حجم التعقيد داخل بنية القرار الإيراني، حيث تتداخل الحسابات الأمنية والاقتصادية والسياسية في رسم مسار التفاوض، ما يجعل أي اختراق دبلوماسي مرهونًا بتوافق داخلي لا يزال هشًا.
مشهد مفتوح
حتى الآن، لم تنجح جولات التفاوض المتعددة في تحقيق اختراق حاسم، فيما يواصل الوسطاء الإقليميون والدوليون محاولاتهم لمنع انهيار المسار السياسي بالكامل، وبين ضغط أمريكي متواصل ومناورة إيرانية محسوبة، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، تبدأ باتفاق مرحلي محدود ولا تنتهي عند احتمال العودة إلى التصعيد العسكري.
وفي ظل هذا التوازن الهش، تبدو المنطقة أمام مرحلة طويلة من ((إدارة الصراع)) أكثر من الوصول إلى تسوية نهائية، حيث تتحول المفاوضات نفسها إلى ساحة مواجهة موازية للحصار والردع والرسائل العسكرية.

