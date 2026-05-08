  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البنوك تتنافس على قروض العملاء المميزين

البنوك تتنافس على قروض العملاء المميزين

2026-05-08 03:24:56
(MENAFN- Al Watan) تفاوتت نسب الفائدة بين المصارف المحلية خلال الشهر الماضي، لتصل في بعض الحالات إلى 240 نقطة أساس (2.4 %) بين بنك وآخر لنفس المنتج التمويلي. وفيما ترجع المصادر هذا التباين إلى ((بورصة الفائدة)) الداخلية لكل مصرف، يبرز مفهوم ((التسعير القائم على المخاطر)) كمحرك أساسي لمنح نسب تفضيلية لشرائح محددة من موظفي القطاعات الكبرى أو العملاء المميزين، وسط سباق محموم بين البنوك للاستحواذ على الحصص السوقية رغم ارتفاع تكلفة الإقراض عالمياً، واستمرار الضغوط التضخمية التي فرضت إيقاعاً متسارعاً على أسواق المال.
تكلفة الأموال
وتشير التقارير المصرفية المعمقة إلى أن التفاوت في نسب الفائدة ليس نتاج قرار عشوائي، بل يعود لما يُعرف بـ ((تكلفة الأموال)) داخل كل بنك؛ فالبنوك التي تمتلك قاعدة ضخمة من الودائع الجارية ((غير المكلفة)) تمتلك قدرة أعلى على تقديم تمويل عقاري بنسب فائدة منخفضة. ووفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما) والتقارير المالية للربع الأول من عام 2026، تفاوتت نسب الفائدة بناءً على الملاءة المالية لكل بنك، حيث استطاعت بنوك ((السيولة العالية)) تقديم هوامش ربح تتراوح بين 4.75 % و5.25 % للعملاء المميزين، في حين اضطرت البنوك التي تعتمد على الاقتراض من سوق ((الإنتربنك)) أو إصدار سندات دين قصيرة الأجل لرفع هوامشها لتتراوح بين 6.50 % و7.15 % لتغطية تكلفة اقتراضها وحماية هوامش ربحها الصافية.
مسار نسبة الفائدة
وبالنظر إلى التسلسل الزمني لأسعار الفائدة العقارية في السوق المحلية، تظهر التقارير تحولاًً في التكلفة الإجمالية للتمويل؛ ففي يناير 2024، حين كان مؤشر ((السايبور)) لثلاثة أشهر يستقر عند 5.20 %، كانت البنوك تمنح عملاءها المميزين نسباً تبدأ من 3.90 %، بينما يواجه العملاء الآخرون نسبة 5.80 %. ومع مطلع عام 2025، ارتفع السايبور إلى 5.85 %، لتقفز أقل نسبة فائدة إلى 4.30 % وأعلاها إلى 6.50 %. وصولاً إلى مايو 2026، استقر السايبور عند 6.10 % نتيجة التقلبات الجيوسياسية وأثرها على سلاسل التوريد، مما دفع بأقل نسبة فائدة متاحة في السوق حالياً (لعملاء الفئة الممتازة) إلى 4.75 %، بينما لامست السقوف العليا لعملاء القطاع الخاص الناشئ حاجز 7.15 %، مما يكرس فجوة سعرية هي الأعلى تاريخياً بين فئات المقترضين، ويفرض تحديات جديدة على برامج التملك السكني.
الملاءة المالية
وفي سياق متصل، كشفت تقارير ((سمة)) للائتمان أن ((الهوية الوظيفية)) ليست العامل الوحيد، بل إن الملاءَة الشخصية تلعب دوراً محورياً في تحديد السعر النهائي؛ فالعملاء الذين تتجاوز رواتبهم حاجز 35 ألف ريال، أو من يمتلكون أرصدة ادخارية ومحفظة استثمارية نشطة لدى البنك، يُمنحون قوة تفاوضية تمكنهم من الحصول على استثناء سعرية تتجاوز النسب المعلنة. وتُشير التقديرات إلى أن كل 5 % إضافية يقدمها العميل كـ ((دفعة مقدمة)) فوق الحد الأدنى النظامي، تسهم في خفض نسبة الفائدة بمقدار 10 إلى 15 نقطة أساس، حيث يرى البنك في زيادة الدفعة المقدمة تقليلاً لمخاطر الائتمان وزيادة في جدية المقترض.
السيولة وأدوات الدين
ويرى خبراء في ((كابيتال للاستثمار)) أن السيولة المتوفرة لدى البنوك السعودية لا تزال ضمن النطاقات الآمنة وفق معايير ((ساما))، إلا أن التفاوت في توزيع هذه السيولة وتكلفة الحصول عليها هو ما يخلق ((بورصة الفائدة)). فالبنوك التي نجحت في إصدار صكوك وسندات طويلة الأجل بأسعار ثابتة قبل موجة الارتفاع الحالية، تمتلك الآن ((مخزوناً من السيولة الرخيصة)) يتيح لها المنافسة بأسعار أقل من منافسيها الذين يعتمدون على ودائع زمنية مكلفة. هذا التباين الهيكلي في مصادر التمويل المصرفي يجعل من الصعوبة بمكان توحيد نسب الفائدة في السوق، ويجعل من ((اسم البنك)) عاملاً مؤثراً في قيمة القسط الشهري لا يقل أهمية عن قيمة العقار نفسه.
حرب الحصص السوقية
ورغم هذا الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل، لجأت بعض البنوك إلى استراتيجية ((خفض الهوامش)) المتعمد؛ حيث تؤكد دراسة صادرة عن ((معهد الأبحاث المالية)) أن البنوك السعودية دخلت في حرب حصص سوقية شرسة، مضحية بـ 0.50 % إلى 0.75 % من هامش ربحها الصافي مقابل جذب موظفي الشركات الكبرى. ويأتي هذا التحرك لضمان ((عملاء قليلي المخاطر))، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة التعثر في سداد القروض العقارية لموظفي الشركات الكبرى والجهات الحكومية السيادية لا تتجاوز 0.7 %، مقارنة بـ 3.2 % في قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يشرعن ((الفائدة الانتقائية)) كأداة تحوط مالي تمنح موظفي القطاعات المصنفة (Class A) خصماً ائتمانياً مباشراً يصل إلى 1.2 % مقارنة بغيرهم، وهو ما يفسر تهافت البنوك على تقديم عروض حصرية لهذه الشرائح خلف الأبواب المغلقة.

MENAFN08052026000089011017ID1111085262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث