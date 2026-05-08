أزواج يديرون اقتصادا سريا داخل الزواج

2026-05-08 03:24:54
(MENAFN- Al Watan) خلف الظاهر من الحياة الزوجية التي تبدو هادئة ومستقرة، ثمة واقع مالي موازٍ لا يظهر في تفاصيل المصروفات اليومية، ولا في الحسابات المشتركة بين الأزواج، يمكن وصفه بـ((الاقتصاد السري داخل الزواج))، وهو يعكس شبكة من السلوكيات المالية غير المعلنة، تبدأ من ادخارات خفية، ولا تنتهي عند قرارات فردية تُتخذ بعيدا عن علم الشريك.
هذا ((الاقتصاد السري)) ليس استثناء، بل نمط يتكرر بأشكال متعددة داخل المجتمع، وذلك بدوافع متباينة، تتداخل فيها العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية. فبينما يلجأ بعض الأزواج إلى إخفاء جزء من دخلهم كنوع من التحوّط، يرى آخرون في هذا السلوك وسيلة لحماية الذات في ظل علاقات قد تشهد توترا أو غيابا للاستقرار.
التأمين ضد الطارئ
محمد العوفي، وهو موظف في القطاع الخاص، يقدم نموذجا واضحا لهذا السلوك. فهو يحتفظ بحساب بنكي منفصل يودع فيه مبلغا ثابتا بشكل شهري دون علم زوجته.
يبرر العوفي ذلك بحاجته إلى تأمين نفسه في مواجهة أي طارئ مستقبلي، خاصة مع تحمله مسؤولية إعالة الأسرة. من وجهة نظره، لا يحمل هذا التصرف أي بُعد خادع، بل يندرج ضمن التخطيط المالي الحذر.
في المقابل، ترى أم عبدالعزيز أن استقلالها المالي لا يقل أهمية. تدير مشروعا منزليا بسيطا، لكنها لا تكشف لزوجها عن حجم الدخل الحقيقي الذي تحققه. هي تعد أن هذا المال يمثل مساحة خاصة تمنحها حرية اتخاذ بعض قراراتها دون الحاجة إلى الرجوع إليه في كل تفصيلة، وتشعر من خلاله بقدر من التوازن داخل العلاقة.
خلل في التواصل
الباحث الأسري عبدالله فهد يربط هذه الممارسات بجذور أعمق من مجرد إدارة المال، معتبرا أن إخفاء المعلومات المالية يعكس غالبا خللا في التواصل بين الزوجين. ويشير إلى أن العلاقات التي تفتقر إلى الشفافية المالية تكون أكثر عرضة للتوتر، خصوصا عندما يتم اكتشاف هذه التفاصيل بشكل مفاجئ، حيث يتحول الأمر من مسألة مالية إلى أزمة ثقة.
نمط متكرر
من خلال تتبع آراء عدد من الأزواج، تتكرر أنماط هذا الاقتصاد الخفي بوضوح. هناك من يُخفي ديونا شخصية خشية اللوم أو المساءلة، وآخرون يعمدون إلى تضخيم المصروفات للاحتفاظ بفائض مالي لأنفسهم. وفي حالات أخرى، تتخذ قرارات استثمارية دون علم الطرف الآخر، ما قد يعرض الأسرة لمخاطر مالية غير محسوبة.
ويرى المستشار المالي صالح الحربي، أن تزايد هذه الظاهرة يرتبط بتعقيد الحياة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويشير إلى أن ((الضغوط المالية تدفع كل طرف للبحث عن ((مساحة أمان)) خاصة، حتى لو كان ذلك على حساب الشفافية)). كما يؤكد على أن ((غياب الثقافة المالية المشتركة بين الزوجين يسهم في اتساع هذه الفجوة، ويجعل من الصعب إدارة الموارد بشكل جماعي متوازن)).
رغبة في الاستقلال
على الجانب الآخر، يربط مختصون في علم النفس الاجتماعي هذا السلوك بدوافع تتجاوز الجانب المادي، مثل الحاجة إلى الاستقلال أو الخوف من السيطرة. بعض الأفراد، خصوصا ممن مروا بتجارب سابقة معقدة، يميلون إلى الاحتفاظ بجزء من مواردهم بعيدا عن الشريك كوسيلة دفاعية تعزز شعورهم بالأمان.
وعلى الرغم من أن هذه الممارسات قد لا تؤدي دائما إلى أزمات مباشرة، إلا أن تراكمها يحمل آثارا بعيدة المدى. إحدى الزوجات اكتشفت بعد سنوات أن زوجها كان يدخر مبالغ كبيرة دون علمها، ما تسبب في اهتزاز عميق في الثقة، رغم عدم وجود أزمة مالية حقيقية. بالنسبة لها، لم تكن المشكلة في المال، بل في الإخفاء ذاته.
في المقابل، يرى البعض أن الخصوصية المالية حق مشروع، خاصة في العلاقات التي لم تُبْنَ منذ البداية على قواعد واضحة. ويعتقد هؤلاء أن الشفافية المطلقة قد تكون غير واقعية، وأن وجود هامش شخصي لكل طرف يمكن أن يكون عنصر توازن، إذا تم ضمن حدود لا تضر بالعلاقة.
تحولات في طبيعة العلاقات
يرى أخصائيون نفسيون أن ((الاقتصاد السري داخل الزواج)) ليس مجرد تصرف عابر، بل انعكاس لتحولات أعمق في طبيعة العلاقات الزوجية المعاصرة. فمع تغير الأدوار داخل الأسرة وتصاعد الضغوط الاقتصادية، يصبح هذا النمط أكثر حضورا ما لم تتم معالجته بوعي قائم على الحوار.
ويؤكد هؤلاء أن إخفاء المال أو وجود حسابات غير معلنة غالبا ما يرتبط بمشاعر غير معالجة، مثل القلق أو الخوف من فقدان السيطرة أو ضعف الثقة. وفي كثير من الحالات، يكون هذا السلوك بمثابة آلية دفاع نفسي أكثر من كونه نية للخداع.
كما يشيرون إلى أن غياب الحوار المالي الصريح يمهد الطريق تدريجيا لهذه الممارسات، حيث تبدأ بتفاصيل صغيرة قبل أن تتحول إلى نمط دائم. ومع مرور الوقت، قد تتراكم هذه الأسرار لتخلق فجوة عاطفية صامتة بين الزوجين.
ويلعب الشعور بالاستقلالية دورا مهما في هذا السياق، إذ يرى بعض الأزواج أن الاحتفاظ بجزء من المال بشكل منفصل يمنحهم توازنا نفسيا. إلا أن المشكلة لا تكمن في مبدأ الاستقلال ذاته، بل في الطريقة التي يُمارس بها، فإذا ارتبط بالإخفاء، فقد يؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل.
صدمة نفسية
يحذر مختصون من أن اكتشاف هذه التفاصيل بشكل مفاجئ قد يُحدث صدمة نفسية، لأن الإحساس بالخداع غالبا ما يكون أشد تأثيرا من أي خسارة مالية. لذلك، ينصحون بتبني مفهوم ((الوضوح التدريجي))، الذي يقوم على الاتفاق المسبق بين الزوجين حول آليات إدارة المال، بما يحقق التوازن بين الخصوصية والشفافية، ويقلل من فرص نشوء هذا الاقتصاد الخفي داخل العلاقة.

