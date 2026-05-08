ماذا إذا هزم الإنسان أمام ذكاء الآلة

2026-05-08 03:24:49
(MENAFN- Al Watan) مع دخول الذكاء الاصطناعي في صميم إنترنت الأشياء، حقَّقت التقنيات الحديثة المتقدمة، خطوةً نوعية واسعة في شتى مجالات الحياة اليومية وميادين الأعمال ومختلف الشؤون الإدارية والطبية والزراعية والأمنية والعسكرية، بحيث ارتَقت بالمُجتمعات البشرية إلى مصاف لم يَعرفها الإنسان منذ بدء الخليقة، وصارت تُقدم فُرصًا استثنائية هائلة بفضل مجموعة لا يُمكن إحصاؤها من التطبيقات العملية التي أَدخلتنا في عصرٍ جديد يٌنافس الخُرافة والسِّحر.
اتَّسع اعتمادُ إنترنت الأشياء (IoT) في كلّ مجال بعدما تجلت على قمّة ثمار تكنولوجيا العصر كأبرز إنجازٍ منذ الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، فباتَتْ تُيسِّر تواصُلَ مجموعةٍ لا حصْرَ لها من الأدوات والأجهزة المتصلة عبر الإنترنت مُتيحةً للإنسان فُرصًا جديدة تمامًا لتسخير الأجهزة والأشياء ((الأدوات))، التي يَستخدمها على غرار الغسّالات وكاميرات المُراقَبة المنزلية وأنظمة ضبط حرارة المنازل ((نيست)) (Nest)، والسيارات والهواتف، فضلاً عن الأعتدة العسكرية بمُختلف أنواعها ومستوياتها.
وجاءَ الذكاءُ الاصطناعي ليَدخل ميادين إنترنت الأشياء، فارتقى بأدائها الذاتي مُتجاوزًا حدود مخيلة جهابذة علماء الأمس القريب خلال الربع القرن الأخير، وكان هذا الاندماج المُبهِر خطوةً مُزدحمةً بالابتكار المُذهل من جهة، ومهجوسةً من جهةٍ ثانية بالمخاطر الهائلة المُرتقبة في المقابل لتبدوَ على حقيقتها مثل سيفٍ ذي حدّين.
60 مليار جهاز
كأنما بين يوم وليلة اجتاحتنا تقنيات موجهة للتعامُل باللحظة مع كميات هائلة من بيانات المُستخدِمين، وفاقَت أعدادُ الأدوات والأجهزة المربوطة بالإنترنت والمُعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، الستين مليار جهازٍ في عالَمنا المُعاصِر، تَستقبل وتُرسِل أعدادًا لا حصر لها من البيانات بشكلٍ يَكاد يكون مُستقلّاً في بعض الأحيان من دون أيِّ توجيهٍ بشري.
وهذا جَعَلَ المَرْءَ في غابة التكنولوجيا يَقِف مشدوهًا أمام تطوُّرٍ عظيم انطوى على معضلة أساسية انتَبه إليها مُهندسو البرمجيات الرقمية، فرأوها الأكثر خطورة وتحديًا للسلامة، مع احتمال استقلالية الأشياء، حيث بدا أن الأدوات التي نَستخدمها في البيت وفي مقار العمل، صارت أكثر ((مهارة)) وذكاءً بفعلِ مقوّمات الذكاء الاصطناعي الذي باتَ يُوازي ويُنافِس أحيانًا ذكاء مُبرمجيه.. وهذا ما وَلَّدَ مخاوف جديدة تمامًا من أن تُقبِل أدواتُنا على اتّخاذ قراراتٍ من تلقائها في لحظةٍ فريدة من تفوُّق الآلة على صانعها.
وطالما أنّه ليس بوسعِ أحد منا الاستغناء عن هذا النَّوع المُتاح من الرفاهية التقنية الصاعدة التي وُجدت أساسًا لتسهيل الحياة، تبينت حقائق ومكامن المعضلة الأساسية الناشئة التي تتحدى السلامة، نتيجة واقع الدَّمج المُشار إليه، ما راحت تُعبِّر عنه جهاتٌ مُستقلة وحكومية، متخوفةً من تداعياته، فالأدوات الذكية تقوم بتسجيل كل صغيرة وكبيرة عن تحركات الأشخاصِ المُستخدِمين لها والمُحيطين بها وعن أفعالِهم.
ورأى العديدُ من الخبراء الأمنيين مشكلات أكبر يُمكن أن تترتب على ذلك، فعبَّر الكثيرون منهم عن خطورة هذا الدّمج في ظل التطور شبه اليومي للتقنيات الرقمية، وقد باتت تُسيطر على الإنسان ووقائع حياته، وتضاعَفت المَخاوف أمامَ احتمالات نجاح الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأدوات بأهم الصفات التي يَنفرد بها الدماغ البشري، ويأتي ((الوعي)) في مُقدمتها، بحيث يُمكن لهذه التقنيات أن تُصبح قادرةً على فهْم العالَم من حولها كما يَفهمه الإنسان، وهنا لا يعود بوسعِ أحد تصوُّر ردود الأفعال المُحتمَل اتخاذها من قِبَلِ هذه التقنيات الفريدة.
هل تُفكر الآلة؟
هذا هو السؤال الكبير الذي نَقف حيارى أمامه: هل يُمكن للآلات أن تُفكِّر حقًا؟ الجواب يعتمد على تعريفنا للتفكير، إذا كان التفكيرُ يَعني مُعالَجة المعلومات أسرع من البشر، فالذكاء الاصطناعي انتصرَ على الإنسان بالفعل، لكن هل يُمكنه التصرف باستقلالية، وبما يَتجاوز حدودَ برمَجَتِه؟
هنا يترنح الجوابُ بين الطمأنَة والتشكيك.. والإنسانُ مفطور على البحث عن طمأنةِ نفسه، في هذا السياق يقول الفيلسوفُ والمؤرِّخ ((إميل ب. توريس)) في مقالةٍ حديثة له في صحيفة ((واشنطن بوست)) الأمريكية، ((إن للبشرية تاريخًا طويلاً من طمْأنةِ أنفسنا بشكلٍ غير صحيح، إذ استمرَّت تقول إن بعض الحقائق التي لا مفر منها في وقتنا الحاضر لا يُمكن أن تَحدث))، وهذا من نَوع الرَّجمِ بالغيب.
ففي مقالةِ هذا الكاتب المُتبحِّر بواقع الذكاء الاصطناعي ومستقبله، ((حَذَّرَ من مخاطر طويلة المدى لهذه التقنيّة الحديثة على البشرية، وتخوَّف من أنها قد تؤدي لإبادتها))، في ظل ((إمكانية ابتكار خوارزميات تَتجاوز المُستويات البشرية للذكاء العام))، وهو استعادَ ما كان قالَه ((كين أولسن)) رائد صناعة الحاسوب في العام 1977 من أنّه ((لا يَتوقع البتة أن يكون للأفراد أيُّ استخدامٍ للحاسوب في منازلهم)).. وهذا ما أَثبت الواقع اليوم عدم صحتَه، وتابَع قائلاً: ((إن التوقعات العادية تفيد أن قوة الحوْسَبة المُتزايدة ستكون نعمةً للبشرية.. لكن ماذا لو أَخطأنا مرةً أخرى كما أَخطأ ((أولسن))؟ وهل يُمكن للذكاء الاصطناعي الخارق أن يُسبِّب لنا ضَررًا كبيرًا، بل هل يُمكنه أن يؤدّي إلى انقراضنا؟)).
وفي مُحاوَلةٍ للردّ على هذه التساؤلات، كَتب تـوريس: إن التاريخ يُعلمنا ألا نقول عن أي احتمال ((هذا مستحيل))، وأَوضح أنّ ((أجهزة الحاسوب في سبيلها كي تُصبح أكثر ذكاءً من البشر، وأن تلك مسألة وقت فقط ينبغي لنا أن نكون واثقين من حدوثها لأننا نَرى تطوُّر الأمور أمام أعيننا)).
وخَتم مقالتَهُ بأن ((الذكاء الاصطناعي سيَتجاوز عاجلاً أم آجلاً الذكاءَ البشري، ولن يؤدي ذلك إلى أداءٍ أفضل من البشر في كل المجالات فحسب، ولكنه سيَتجاوز بكثير أفضل قدراتنا)).
ولم يكُن ((توريس)) الوحيد في إبداءِ هذه المخاوف؛ فقد جاءَ في مقالٍ في مجلة ((فورين أفيرز)) أن ((مجموعة من الباحثين ألقوا الضوءَ على دَورِ الذكاء الاصطناعي في تشويه مسألة صناعة القرار))، وهذه إحدى قِمم كتلة الجليد، إذ لا شك أن تمكُّن الآلة من التلاعُب بمسألة خطورة ((صناعة القرار))، يُوازي الجحيم ذاته، ولئن لم يَنجح الذكاءُ الاصطناعي حتى الآن في تعزيز الأشياء بحس المسؤولية، فهذا لا يُمكن الركون إلى ثباته في ظل البحث المُتواصل والتطوير الذي لا يتوقف؛ لذا من المنطقي أن نَستعيد كلمةَ ((توريس)) بأن ((التاريخ يُعلمنا ألا نقول عن أي احتمالٍ هذا مستحيل)). مسؤولية المُطورين
إلى جانب كون الاندماج بين ((إنترنت الأشياء)) والذكاء الاصطناعي أدى إلى توفير خدماتٍ جليلة للإنسان، غير أن الاطمئنان لن يكون مُمكنًا ومُحققًا قَبل أن يَتمكن مُطورو هذه التقنيات من ضبطِها بالشكل الكافي، للحيلولة دون تمكنها من اختراق خصوصية الإنسان أو استغلال البيانات المُلتقَطة بغرضِ إيذائه.
الواضح أن أبرز التحديات أمام إنسان اليوم هو ضعف تصميم أجهزة إنترنت الأشياء ذاتها من الناحية الأمنية، حيث ربما تكون محدودة الإمكانيات من حيث المُعالَجة والمَوارِد، ما يَجعل من العسير توفير تدابير أمان قوية وفعالة وكافية لضمان حمايتها من الاختراقات؛ لذا يُفترض بالضرورة أن يَنجح المُطورون في تحقيقِ التوازُن المأمون بين الابتكار والمَخاطِر الأمنيّة، وهذا ما هو غير مُحقَّق بَعد وغَير مضمون.
ماذا يقول الواقع؟
الحقيقة إن أحداث الواقع تبدو غير مُطمئِنة، ففي العام 2016، كَشَفَ ((هجوم ميراي بوتنت)) عن هشاشة ((العالَم المُترابط)) الذي يُحيط بنا، وبالفعل تسبَّب استغلالُ ثغرات أمنية في تعطيلِ مواقع شهيرة وتعطيلِها عن العمل مثل تويتر ونيتفليكس، وهذا من أبسط الأضرار.
قَبل هذا بعامٍ واحدٍ كَشَفَ باحثون أمنيون عن فجوةٍ أمنية خطيرة في السيارات المُتصلة بالإنترنت عندما تمكنوا من اختراق نظام الوسائط المتعددة لسيارة جيب، ما أَتاح لهم السيطرةَ على أجزاءٍ مهمة فيها مثل المُحرك والمَكابِح.
أمّا في العام 2020، فقد جَرى الإبلاغُ عن عديدٍ من الحوادث المتنوعة والمُهددة للسلامة، حين طالتِ الأعطالُ بعضَ الأجهزة المُتصلة في قطاع الرعاية الصحية، وتحديدًا ما يتعلق منها بتنظيم عمل الأعضاء الحساسة كالقلب والبنكرياس وسواها، إذ نَجَحَ المُخترقون في التلاعُب بالإعدادات الحيوية لهذه الأجهزة، ما عَرَّضَ حياةَ المُستخدِمين لخطرٍ أكيد.
وبعيدًا من المرضى الذين تكون سلامتهم وحياتهم مُرتهَنة للأجهزة المُتصلة، تبيَّنت مَخاطر أخرى جمة تتصل بما هو أكْبر وأخْطر مما يتعلق بأسرار الدول، من عسكرية وأمنية او اقتصادية أو ما سوى ذلك، بخاصة أن الذكاء الاصطناعي باتَ حاضرًا بقوة في مَيادين إنترنت الأشياء كالأسلحة التي بوسعها التسبُّب بكوارث لا حصرَ لها.
ولعل من أبرز المشكلات كون أنظمة الذكاء الاصطناعي ((تتعلم)) من مجموعة البيانات التي جرى تدريبها عليها، واعتمادًا على كيفية حدوث هذا التجميع، هناك احتمال أن تَعكس مجموعةُ البيانات أشكالاً غير مأمونة من الافتراضات أو التحيُّزات، ويُمكن لذلك أن يؤثِّر على عمليّة صنْع القرار في النظام.
أمامَ هذه الوقائع يَتأكّد أنّ استخدامَ هذه الأدوات من جهة، ونموَّ إمكاناتها وكفاءتها من جهةٍ ثانية، هو أمرٌ حتميّ. وهكذا يتمّ تدريب الخوارزميّات على تطويرِ ذكائها من دون مسؤوليّة ولا عاطفة. المعنى الصريح أنّنا أمام غدٍ غَير مضمون.
*كاتب من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الصادرة عن مؤسسة الفكر العربي.

