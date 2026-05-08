ممشى البن.. غروب القهوة والغيوم

2026-05-08 03:24:48
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مبادرة مجتمعية ممشى للبن الخولاني أتاحت استخدامه للجميع مجانا، مستثمرة المقومات الطبيعية والزراعية لمحافظة فيفاء، ومسهمة في تحويلها إلى وجهة سياحية بيئية جاذبة.
وأنشئ ((ممشى البن الخولاني السعودي)) وسط الطبيعة الجبلية الخلابة للمحافظة الواقعة في منطقة جازان، على أن يشكل بوابة جديدة للسياحة الريفية المستدامة، حيث يقدم للزوار تجربة فريدة للمشي وسط حقول البن والاستمتاع بجمال الطبيعة والهواء النقي، ويتيح لهم التعرف على تراث زراعة البن الخولاني العريق الذي يمتد في الماضي إلى مئات السنين.
إبراز الجمال
يؤكد صاحب فكرة إطلاق الممشى، المزارع، المهتم بالسياحة الريفية محمد حسن فرح الفيفي لـ((الوطن))، أن فكرة المبادرة جاءت من رغبته في إبراز جمال فيفاء الحقيقي، وتعريف الزوار بقصة البن الخولاني السعودي الذي اشتهرت به المنطقة منذ قرون.
وأضاف ((أردنا أن يقدم الممشى متنفساً طبيعياً يمنح الزائر راحة نفسية وانتعاشاً يعيد للروح صفاءها ويملأ القلب بالأمل)).
تصميم متناغم مع الطبيعة
يمتد الممشى بتصميم متناغم مع طبيعة الجبال الوعرة، ويمر مباشرة بين حقول البن والمساحات الخضراء، موفراً إطلالات بانورامية خلابة.
ويتميز المسار بمسارات آمنة ومضاءة ليلاً، ويحتوي على أماكن مخصصة للجلوس والراحة، مع سهولة وصول استثنائية حيث يستطيع الزائر ركن سيارته على بُعد ثلاثة أمتار فقط من بداية المسار.
غيوم وقهوة
يشير الفيفا إلى أن الممشى يوفر تجربة جميلة تمكّن الزائر من مشاهدة الغيوم وهي تلامس قمم الجبال، مع رائحة البن الزكية عند الغروب، أو استقبال شروق الشمس فوق الحقول في الصباح الباكر، وسط طبيعة ساحرة تعيد للنفس توازنها وصفاءها.
مفتوح مجانا
يبقى الممشى مفتوح مجانا أمام الجميع على مدار الـ24 ساعة، وهو مصمم وفق أعلى معايير السلامة ليكون مناسباً لجميع الأعمار والفئات، ويأتي متوافقا مع التوجه نحو تعزيز السياحة الريفية والبيئية المستدامة وتمكين أبناء المجتمعات المحلية.
تأثير إيجابي
حظي الممشى بإقبال كبير وردود أفعال إيجابية من الزوار الذين وصفوه بأنه من أجمل الوجهات الطبيعية في جنوب المملكة، مما أسهم في تعزيز الوعي بالبن، ودعم المزارعين المحليين عبر زيادة الطلب على المنتجات الزراعية التقليدية.
نموذج ملهم للسياحة الريفية
يُعد ((ممشى البن)) اليوم نموذجاً ملهماً لتحويل التراث الزراعي إلى قوة سياحية تنموية، في قلب محافظة فيفاء التي تزهو بطبيعتها الجبلية الفريدة وهويتها الثقافية العريقة.
الموقع:
محافظة فيفا - منطقة جازان
نوع الوجهة:
سياحة ريفية بيئية مستدامة
المنفذ
مبادرة مجتمعية من مزرعة فيفا لإنتاج البن
أبرز المميزات:
مسارات مشي وسط حقول البن
أماكن جلوس وراحة
إضاءة ليلية
موقف سيارات على بعد 3 أمتار فقط
مسارات آمنة ومناسبة لجميع الأعمار
مفتوح 24 ساعة - مجاني
تجربة الزائر
مشاهدة الغيوم تلامس قمم الجبال
رائحة البن الزكية عند الغروب
شروق الشمس فوق حقول البن
راحة نفسية وصفاء روح

