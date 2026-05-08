ممشى البن.. غروب القهوة والغيوم
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مبادرة مجتمعية ممشى للبن الخولاني أتاحت استخدامه للجميع مجانا، مستثمرة المقومات الطبيعية والزراعية لمحافظة فيفاء، ومسهمة في تحويلها إلى وجهة سياحية بيئية جاذبة.
وأنشئ ((ممشى البن الخولاني السعودي)) وسط الطبيعة الجبلية الخلابة للمحافظة الواقعة في منطقة جازان، على أن يشكل بوابة جديدة للسياحة الريفية المستدامة، حيث يقدم للزوار تجربة فريدة للمشي وسط حقول البن والاستمتاع بجمال الطبيعة والهواء النقي، ويتيح لهم التعرف على تراث زراعة البن الخولاني العريق الذي يمتد في الماضي إلى مئات السنين.
إبراز الجمال
يؤكد صاحب فكرة إطلاق الممشى، المزارع، المهتم بالسياحة الريفية محمد حسن فرح الفيفي لـ((الوطن))، أن فكرة المبادرة جاءت من رغبته في إبراز جمال فيفاء الحقيقي، وتعريف الزوار بقصة البن الخولاني السعودي الذي اشتهرت به المنطقة منذ قرون.
وأضاف ((أردنا أن يقدم الممشى متنفساً طبيعياً يمنح الزائر راحة نفسية وانتعاشاً يعيد للروح صفاءها ويملأ القلب بالأمل)).
تصميم متناغم مع الطبيعة
يمتد الممشى بتصميم متناغم مع طبيعة الجبال الوعرة، ويمر مباشرة بين حقول البن والمساحات الخضراء، موفراً إطلالات بانورامية خلابة.
ويتميز المسار بمسارات آمنة ومضاءة ليلاً، ويحتوي على أماكن مخصصة للجلوس والراحة، مع سهولة وصول استثنائية حيث يستطيع الزائر ركن سيارته على بُعد ثلاثة أمتار فقط من بداية المسار.
غيوم وقهوة
يشير الفيفا إلى أن الممشى يوفر تجربة جميلة تمكّن الزائر من مشاهدة الغيوم وهي تلامس قمم الجبال، مع رائحة البن الزكية عند الغروب، أو استقبال شروق الشمس فوق الحقول في الصباح الباكر، وسط طبيعة ساحرة تعيد للنفس توازنها وصفاءها.
مفتوح مجانا
يبقى الممشى مفتوح مجانا أمام الجميع على مدار الـ24 ساعة، وهو مصمم وفق أعلى معايير السلامة ليكون مناسباً لجميع الأعمار والفئات، ويأتي متوافقا مع التوجه نحو تعزيز السياحة الريفية والبيئية المستدامة وتمكين أبناء المجتمعات المحلية.
تأثير إيجابي
حظي الممشى بإقبال كبير وردود أفعال إيجابية من الزوار الذين وصفوه بأنه من أجمل الوجهات الطبيعية في جنوب المملكة، مما أسهم في تعزيز الوعي بالبن، ودعم المزارعين المحليين عبر زيادة الطلب على المنتجات الزراعية التقليدية.
نموذج ملهم للسياحة الريفية
يُعد ((ممشى البن)) اليوم نموذجاً ملهماً لتحويل التراث الزراعي إلى قوة سياحية تنموية، في قلب محافظة فيفاء التي تزهو بطبيعتها الجبلية الفريدة وهويتها الثقافية العريقة.
الموقع:
محافظة فيفا - منطقة جازان
نوع الوجهة:
سياحة ريفية بيئية مستدامة
المنفذ
مبادرة مجتمعية من مزرعة فيفا لإنتاج البن
أبرز المميزات:
مسارات مشي وسط حقول البن
أماكن جلوس وراحة
إضاءة ليلية
موقف سيارات على بعد 3 أمتار فقط
مسارات آمنة ومناسبة لجميع الأعمار
مفتوح 24 ساعة - مجاني
تجربة الزائر
مشاهدة الغيوم تلامس قمم الجبال
رائحة البن الزكية عند الغروب
شروق الشمس فوق حقول البن
راحة نفسية وصفاء روح
