  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التجربة السعودية في الحج

التجربة السعودية في الحج

2026-05-08 03:24:45
(MENAFN- Al Watan) (1)منذ موسم حج 1344 للهجرة، والسعودية تواجه تحديات جسام في موسم الحج، ((قرن)) من العمل الدؤوب من استقبال ضيوف الرحمن، وحتى توديعهم، مرورًا بتوفير الأمان، والحماية، والنظافة، والسعة، وكل أشكال الدعم اللوجستي؛ ليتفرغ الحاج لإكمال أركان دينه، طمعًا في الآخرة، مقبلا على ربه، معرضًا عن الدنيا الفانية، في جو ((ديني)) نقي لا تشوبه شائبه من شوائب ((الفانية)).
(2)
طفقت وسائل إعلام ((صفراء)) تتحدث عن ((إيرادات)) الحج ولا أحد يتحدث عن ((المصروفات))، السلطات السعودية -بكل تواضع- لا تريد الحديث إلا عن الخدمات، وما ينقص الحاج، وتوفير ذلك!
(3)
غضبت في لقاء تلفزيوني في قناة الحرة في يوليو 2020؛ لأن الجميع يتحدث عن ((إيرادات)) الحج، فتحدثت عن ((المصروفات))، وطالبت ((الإعلام المحلي)) بالحديث عن ذلك كنوع من استعراض التجربة بموضوعية، وعندما بدأ الحديث عن ذلك، تركت أغلب وسائل الإعلام الصفراء في الخارج الحديث عن ((الإيرادات))!
(4)
التجربة السعودية في إدارة الحشود، في مكان محدد، وزمن قصير، رائدة وملهمة، من الاستقبال قبل بدء الموسم، وحتى التوديع، مرورًا بالتفويج وإدارة التنقل بحكمة واقتدار، هم لا يعلمون أن المملكة كلها ((مستنفرة)) لأجل ضيوف الرحمن.
(5)
لا يخفى على متأمل أمين أن ((موسم الحج)) يعد هدفًا لأعداء الأمة، والبلد المقدس؛ لذلك تضع السعودية خطتها المحكمة من أجل تأمين الأرض، وحماية الإنسان، وقدسية الزمان، وطهر المكان، وبالتالي يعد تعاون الجهات ذات العلاقة في العالم الإسلامي مع السلطات السعودية، على درجة عالية من الأهمية، لا سيما في ظل الاضطراب الإقليمي.

MENAFN08052026000089011017ID1111085256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث