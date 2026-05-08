  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قفزة جديدة بأسعار النفط عالمياً مع تصاعد التوتر في الشرق

قفزة جديدة بأسعار النفط عالمياً مع تصاعد التوتر في الشرق

2026-05-08 03:21:52
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنسبة 3% في التعاملات المبكرة، الجمعة، بعد تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.58%، أو 2.45 دولار، إلى 97.26 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:33 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن قفزت في البداية بأكثر من 3%.
وقال الجيش الأميركي إنه شنّ ضربات للرد على هجوم إيراني، الخميس، واستهدف المواقع المسؤولة عن مهاجمة القوات الأميركية.
واتهم الجيش الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بين البلدين، وقال إن الولايات المتحدة استهدفت سفينتين في مضيق هرمز وهاجمت مناطق مدنية.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 27 سنتًا عند التسوية في جلسة التداول السابقة إلى 94.81 دولارًا للبرميل.
وفي السياق، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، خلال مؤتمر في تورونتو، الخميس، إن أسواق الطاقة العالمية تتجه نحو "مرحلة مضطربة" مع استمرار الحرب مع إيران، وما يرافقها من فقدان ملايين البراميل من النفط يوميًا.
وأضاف بيرول أن العقود الآجلة لخام برنت شهدت تذبذبًا بين 96 وأكثر من 102 دولار للبرميل، في ظل تقارير متضاربة بشأن اتفاق محتمل لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يشكل ممرًا استراتيجيًا لتجارة الطاقة.
وأوضح أن هذا التذبذب مرشح للاستمرار، وأن عودة الإمدادات النفطية ستكون تدريجية بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن "أمن الإمدادات سيبقى قضية رئيسية".
كما حثّ كندا، رابع أكبر منتج للنفط في العالم، على تنويع شركاء الطاقة، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى ستتجه إلى خيارات مشابهة في ظل التغيرات الجيوسياسية.
ولفت إلى أن وكالة الطاقة الدولية مستعدة لسحب مزيد من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية إذا استمر اضطراب الإمدادات، مشيرًا إلى أنها استخدمت حتى الآن نحو 20% من مخزوناتها للحد من ارتفاع الأسعار.

MENAFN08052026000208011052ID1111085228

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث