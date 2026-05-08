النتائج الجزئية للانتخابات المحلية في إنجلترا تكشف خسائر لحزب العمال

2026-05-08 03:17:40
(MENAFN- Al-Bayan) ">أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات المحلية في إنجلترا تكبد حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر لخسائر وتحقيق حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج لمكاسب.

وينظر إلى الأصوات على نطاق واسع بوصفها استفتاء غير رسمي على ستارمر، الذي تم انتخابه قبل أقل من عامين.

وشهدت المناطق، التي جرى فيها فرز الأصوات الخاصة بها الليلة الماضية، فوز حزب الإصلاح البريطاني، بقيادة نايجل فاراج، بمئات المقاعد في المجالس المحلية في مناطق الطبقة العاملة في شمال إنجلترا مثل هارتلبول.

