ترامب يتوعد بسحق إيران

في تطور خطير كادت تتلاشى معه آمال التوصل إلى نهاية سريعة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تبادل الجانبان إطلاق النار ليل الخميس/الجمعة في مضيق هرمز.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة شنت ضربات على أهداف داخل المضيق، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس الإخباري.

وفي بيان لها، كشفت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت "هجمات إيرانية غير مبررة"، وأنها ردت عليها بضربات "دفاعا عن النفس"، مشيرة إلى أن الهجمات الإيرانية وقعت بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بصواريخ موجهة تعبر مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية أن الهجمات الإيرانية نفذت عبر عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق الصغيرة، وأن "أيا من الأصول الأمريكية لم تتعرض لأي إصابات".

وحرصت القيادة المركزية على وصف ما حدث بأنه كان دفاعا عن النفس، وأنها حيدت "التهديدات" واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن شن الهجمات ضد القوات الأمريكية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز القيادة والسيطرة والمراقبة والاستطلاع، مع التأكيد على عدم السعي للتصعيد.

كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي، لم يسمه، أن هذا التبادل لإطلاق النار "لا يعد استئنافا للحرب".

وفي تعليقه على ما حدث، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ثلاث مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز "بنجاح باهر"، مشددا على أنها لم تلحق بها أضرار وأن "المهاجمين الإيرانيين لحقت بهم أضرار جسيمة".

ولم يفوت ترامب الفرصة لتوجيه تهديد شديد اللهجة لطهران، متوعدا إياها بالـ "السحق"، قائلا: "كما سحقناهم اليوم مجددا، فإننا سنسحقهم في المستقبل بقوة أشد وعنف أكبر بكثير، ما لم يسارعوا إلى توقيع الاتفاق".

ويأتي هذا التطور في وقت كان ينتظر أن تقدم إيران ردها على أحدث المقترحات الأمريكية بشأن مذكرة من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية وتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات أكثر تفصيلا.