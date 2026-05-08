ترامب يؤكد صمود وقف إطلاق النار مع إيران

MENAFN - Al-Bayan) ">اشتبكت قوات أمريكية وإيرانية في منطقة الخليج ما يهدد بانهيار وقف لإطلاق النار سار منذ نحو شهر ويضعف الآمال لحل الأزمة بالسبل الدبلوماسية.

جاء ذلك في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على مقترح لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، الذي كان ⁠يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل الحرب وتعرقل إيران الملاحة فيه بشكل شبه كامل منذ بدء الصراع.

وكتب ترامب على تروث سوشال "عبرت ثلاث مدمرات أمريكية عالمية المستوى مضيق هرمز بنجاح كبير تحت النيران. لم يلحق ضرر بالمدمرات الثلاث، لكن ضررا جسيما لحق بالمهاجمين الإيرانيين".

وقال ترامب لاحقا للصحفيين إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، وسعى ‌إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار.

وذكر ترامب في واشنطن "لقد مزحوا معنا اليوم. فألقينا بهم بعيدا".

أشار ترامب إلى أن المحادثات مع طهران لا تزال على مسارها رغم العمليات القتالية التي وقعت ⁠أمس الخميس. وقال للصحفيين "نتفاوض مع الإيرانيين".