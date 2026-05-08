الفجام: مواصلة تطوير البرامج التعليمية في "التطبيقي" بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل

كرّم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام فريق الاعتماد الأكاديمي بكلية التمريض بمنحهم شهادات تقدير، وذلك تقديرا لجهودهم التي أسهمت في حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مؤسسة ACEN لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم.وأكد الفجام في تصريح صحافي أن الإنجاز يعد إضافة نوعية لمسيرة الهيئة، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، مشددا على أهمية مواصلة تطوير البرامج التعليمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في القطاع الصحي.وأشار إلى أن الاعتماد الدولي يعزز من مكانة الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، ويرفع من تنافسية مخرجاتها، مؤكدا حرص الهيئة على دعم الكفاءات الوطنية وتكريم المتميزين.من جانبها، أعربت عميد كلية التمريض د.ليلى الشطي عن فخرها بهذا التكريم، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وجهود مؤسسية متواصلة، التزمت خلالها الكلية بتطبيق معايير الجودة العالمية، بما أسهم في تطوير برامجها التعليمية والارتقاء بمستوى مخرجاتها.بدوره، قال مدير إدارة ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي د.نزار الخطيب إن تحقيق هذا الاعتماد جاء نتيجة تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الهيئة، والعمل وفق منهجية قائمة على التحسين المستمر واستيفاء متطلبات جهات الاعتماد الدولية، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز ثقافة الجودة وتوسيع نطاق الاعتمادات الأكاديمية.واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في دعم المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب، ورفع كفاءة المخرجات الوطنية بما يواكب متطلبات التنمية.

