الفجام: مواصلة تطوير البرامج التعليمية في "التطبيقي" بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل
(MENAFN- Al-Anbaa)
كرّم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام فريق الاعتماد الأكاديمي بكلية التمريض بمنحهم شهادات تقدير، وذلك تقديرا لجهودهم التي أسهمت في حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مؤسسة ACEN لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم.
وأكد الفجام في تصريح صحافي أن الإنجاز يعد إضافة نوعية لمسيرة الهيئة، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، مشددا على أهمية مواصلة تطوير البرامج التعليمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في القطاع الصحي.
وأشار إلى أن الاعتماد الدولي يعزز من مكانة الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، ويرفع من تنافسية مخرجاتها، مؤكدا حرص الهيئة على دعم الكفاءات الوطنية وتكريم المتميزين.
من جانبها، أعربت عميد كلية التمريض د.ليلى الشطي عن فخرها بهذا التكريم، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وجهود مؤسسية متواصلة، التزمت خلالها الكلية بتطبيق معايير الجودة العالمية، بما أسهم في تطوير برامجها التعليمية والارتقاء بمستوى مخرجاتها.
بدوره، قال مدير إدارة ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي د.نزار الخطيب إن تحقيق هذا الاعتماد جاء نتيجة تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الهيئة، والعمل وفق منهجية قائمة على التحسين المستمر واستيفاء متطلبات جهات الاعتماد الدولية، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز ثقافة الجودة وتوسيع نطاق الاعتمادات الأكاديمية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في دعم المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب، ورفع كفاءة المخرجات الوطنية بما يواكب متطلبات التنمية.
