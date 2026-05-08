ندوة "العمل الخيري والوحدة الوطنية": ضرورة دعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات

بشرى شعبانشدد المشاركون في ندوة «العمل الخيري والوحدة الوطنية» التي نظمتها مبرة السيدة نفيسة الخيرية بفندق كراون بلازا، أول من أمس، على أهمية الدور الذي يؤديه العمل الخيري في ترسيخ التلاحم المجتمعي وتعزيز الاستقرار الوطني، مؤكدين أن العمل الإنساني المنظم بات يمثل شريكا أساسيا في دعم مؤسسات الدولة بمواجهة التحديات والأزمات، لافتين إلى أن الكويت تمتلك إرثا راسخا في العمل الخيري والتكافل الاجتماعي، أسهم عبر عقود في تعزيز الوحدة الوطنية وتجسيد قيم التعاون والمسؤولية المشتركة بين أبناء المجتمع.في البداية، أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المخيال، أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع الكويتي وتعزيز مسيرته التنموية، مشيرا إلى أن العمل الخيري يعد أحد أبرز الصور التي تجسد تلاحم أبناء الكويت وتكاتفهم في مختلف الظروف.وقال المخيال إن الجمعيات الخيرية والمبرات تقوم بدور إنساني ومجتمعي مهم من خلال ترسيخ قيم التكافل والتعاون، ومد يد العون للفئات المحتاجة داخل الكويت وخارجها، بما يعكس الصورة الحضارية والإنسانية للكويت وشعبها، مشددا على حرص الوزارة على دعم العمل الخيري المنظم وفق الأطر القانونية والرقابية، بما يضمن تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين المتبرعين والجهات الخيرية، مؤكدا أن الكويت ستظل نموذجا رائدا في العمل الإنساني والخيري.وأضاف أن العمل الخيري أثبت خلال الأزمات قدرته على أن يكون شريكا أساسيا للدولة في دعم المتضررين وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا، عبر المبادرات المجتمعية والإنسانية، والجمعيات الخيرية والمبرات لعبت دورا بارزا في تعزيز روح التضامن الوطني.بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مبرة السيدة نفيسة الخيرية مرتضى الجدي أهمية تعزيز الوحدة الوطنية من خلال العمل الخيري، مبينا أنها ليست شعارا يرفع، بل ممارسة يومية تقوم على التلاحم والوعي، وتغليب المصلحة العامة، موضحا أن الوحدة الوطنية تمثل صمام الأمان للمجتمعات الخليجية في ظل التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.وأوضح الجدي أن الجمعيات والمبرات الخيرية لا يقتصر دورها على تقديم المساعدات المادية، بل يمتد إلى تعزيز قيم التعاون والتكافل وبناء جسور الثقة بين أفراد المجتمع، مبينا أن العمل الخيري حين يدار بروح وطنية واعية يصبح أداة فاعلة لترسيخ الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات.من جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة مبرة الآل والأصحاب د.عبدالمحسن الخرافي الى أن العمل الخيري يعد أحد أهم أسباب وحدة المجتمع الكويتي وتماسكه، مشيرا إلى أن أهل الكويت جبلوا على أعمال الخير منذ القدم، حتى قبل اكتشاف النفط، من خلال بناء المساجد وتوزيع الزكوات وإقامة حلقات القرآن ومساندة المحتاجين.وأشار الخرافي إلى إن الكويتيين كانوا يتسابقون لفتح المضافات وتوفير احتياجات الأسر المحتاجة، وهو ما يعكس روح التلاحم والوحدة الوطنية التي تميز المجتمع الكويتي.من جهته، لفت رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د.سعد العتيبي أن العمل الخيري يمثل إحدى الركائز الأساسية في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز استقرار المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن الكويت نجحت عبر تاريخها في تحويل العطاء من مبادرات فردية إلى منظومة مؤسسية متكاملة ذات أثر إنساني وتنموي واسع.وقال العتيبي إن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على جودة الأثر الإنساني لا حجم الإنفاق فقط، مبينا أن الجمعيات والمبرات الخيرية أصبحت شريانا حيويا يسهم في دعم المجتمع وتعزيز تماسكه.

