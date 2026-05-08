403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مملكة البحرين تستضيف النسخة الثانية من "كونكورس البحرين الملكي" 6 و7 نوفمبر المقبل
(MENAFN- Al-Anbaa)
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تستضيف مملكة البحرين النسخة الثانية من «كونكورس البحرين الملكي»، والذي يقام على مدى يومي الجمعة والسبت 6 و7 نوفمبر 2026، في النادي الملكي للغولف بالرفاع.
وينظم الحدث بالتعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركة «ثرو إيفنتس»، بما يعكس التزام مملكة البحرين المستمر بتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية في مجال السيارات النادرة والفاخرة.
ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الكبير الذي حققه الحدث في نسخته الأولى العام الماضي، وارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على نسخة هذا العام، حيث يستقطب نخبة من السيارات النادرة والفاخرة من مختلف أنحاء العالم، بما يشمل التحف الكلاسيكية والعصرية، إلى جانب مشاركة أبرز نوادي السيارات في منطقة الخليج العربي، ليشكل منصة مميزة تحتفي بأناقة السيارات وتراثها العريق، إلى جانب الضيافة الفاخرة، بما يتيح تقديم تجربة مميزة وبرنامجا أكثر تنوعا للمشاركين والشركاء والزوار.
وفي هذا الصدد، أكدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن «كونكورس البحرين الملكي» يمثل إضافة مهمة إلى روزنامة الفعاليات النوعية في مملكة البحرين، ويعكس تنامي جاذبية المملكة كوجهة للسياحة الفاخرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين، وإبراز قدرتها على استضافة كبرى الأحداث التي تستقطب الزوار من دول المنطقة ومختلف أنحاء العالم، فضلا عن دورها في دعم قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه.
من جانبه، قال جيمس بروكس- وارد رئيس «كونكورس البحرين الملكي»، إن الإقبال الكبير على النسخة الأولى من الفعالية تجاوز التوقعات من حيث جودة السيارات المعروضة ومستوى الحضور والتفاعل، حيث استقطب الحدث عددا كبيرا من جامعي السيارات والشركاء والزوار من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن توسع نسخة عام 2026 يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده الحدث، ويتيح تقديم تجربة أكثر ثراء واهتماما بالتفاصيل، تجمع بين عالم السيارات والضيافة والثقافة البحرينية.
ومن المقرر أن تعود فعالية «كونكورس البحرين الملكي» في نسخة 2026 لتحتفي مجددا بالحرفية في صناعة السيارات، والتصميم، والتراث، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول البرنامج والسيارات المشاركة والفعاليات المصاحبة قريبا.
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تستضيف مملكة البحرين النسخة الثانية من «كونكورس البحرين الملكي»، والذي يقام على مدى يومي الجمعة والسبت 6 و7 نوفمبر 2026، في النادي الملكي للغولف بالرفاع.
وينظم الحدث بالتعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركة «ثرو إيفنتس»، بما يعكس التزام مملكة البحرين المستمر بتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية في مجال السيارات النادرة والفاخرة.
ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الكبير الذي حققه الحدث في نسخته الأولى العام الماضي، وارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على نسخة هذا العام، حيث يستقطب نخبة من السيارات النادرة والفاخرة من مختلف أنحاء العالم، بما يشمل التحف الكلاسيكية والعصرية، إلى جانب مشاركة أبرز نوادي السيارات في منطقة الخليج العربي، ليشكل منصة مميزة تحتفي بأناقة السيارات وتراثها العريق، إلى جانب الضيافة الفاخرة، بما يتيح تقديم تجربة مميزة وبرنامجا أكثر تنوعا للمشاركين والشركاء والزوار.
وفي هذا الصدد، أكدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن «كونكورس البحرين الملكي» يمثل إضافة مهمة إلى روزنامة الفعاليات النوعية في مملكة البحرين، ويعكس تنامي جاذبية المملكة كوجهة للسياحة الفاخرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين، وإبراز قدرتها على استضافة كبرى الأحداث التي تستقطب الزوار من دول المنطقة ومختلف أنحاء العالم، فضلا عن دورها في دعم قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه.
من جانبه، قال جيمس بروكس- وارد رئيس «كونكورس البحرين الملكي»، إن الإقبال الكبير على النسخة الأولى من الفعالية تجاوز التوقعات من حيث جودة السيارات المعروضة ومستوى الحضور والتفاعل، حيث استقطب الحدث عددا كبيرا من جامعي السيارات والشركاء والزوار من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن توسع نسخة عام 2026 يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده الحدث، ويتيح تقديم تجربة أكثر ثراء واهتماما بالتفاصيل، تجمع بين عالم السيارات والضيافة والثقافة البحرينية.
ومن المقرر أن تعود فعالية «كونكورس البحرين الملكي» في نسخة 2026 لتحتفي مجددا بالحرفية في صناعة السيارات، والتصميم، والتراث، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول البرنامج والسيارات المشاركة والفعاليات المصاحبة قريبا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment