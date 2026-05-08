مملكة البحرين تستضيف النسخة الثانية من "كونكورس البحرين الملكي" 6 و7 نوفمبر المقبل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تستضيف مملكة البحرين النسخة الثانية من «كونكورس البحرين الملكي»، والذي يقام على مدى يومي الجمعة والسبت 6 و7 نوفمبر 2026، في النادي الملكي للغولف بالرفاع.وينظم الحدث بالتعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركة «ثرو إيفنتس»، بما يعكس التزام مملكة البحرين المستمر بتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية في مجال السيارات النادرة والفاخرة.ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الكبير الذي حققه الحدث في نسخته الأولى العام الماضي، وارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على نسخة هذا العام، حيث يستقطب نخبة من السيارات النادرة والفاخرة من مختلف أنحاء العالم، بما يشمل التحف الكلاسيكية والعصرية، إلى جانب مشاركة أبرز نوادي السيارات في منطقة الخليج العربي، ليشكل منصة مميزة تحتفي بأناقة السيارات وتراثها العريق، إلى جانب الضيافة الفاخرة، بما يتيح تقديم تجربة مميزة وبرنامجا أكثر تنوعا للمشاركين والشركاء والزوار.وفي هذا الصدد، أكدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن «كونكورس البحرين الملكي» يمثل إضافة مهمة إلى روزنامة الفعاليات النوعية في مملكة البحرين، ويعكس تنامي جاذبية المملكة كوجهة للسياحة الفاخرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين، وإبراز قدرتها على استضافة كبرى الأحداث التي تستقطب الزوار من دول المنطقة ومختلف أنحاء العالم، فضلا عن دورها في دعم قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه.من جانبه، قال جيمس بروكس- وارد رئيس «كونكورس البحرين الملكي»، إن الإقبال الكبير على النسخة الأولى من الفعالية تجاوز التوقعات من حيث جودة السيارات المعروضة ومستوى الحضور والتفاعل، حيث استقطب الحدث عددا كبيرا من جامعي السيارات والشركاء والزوار من مختلف أنحاء العالم.وأضاف أن توسع نسخة عام 2026 يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده الحدث، ويتيح تقديم تجربة أكثر ثراء واهتماما بالتفاصيل، تجمع بين عالم السيارات والضيافة والثقافة البحرينية.ومن المقرر أن تعود فعالية «كونكورس البحرين الملكي» في نسخة 2026 لتحتفي مجددا بالحرفية في صناعة السيارات، والتصميم، والتراث، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول البرنامج والسيارات المشاركة والفعاليات المصاحبة قريبا.

