استطلاع: أغلبية الأميركيين تشكك في الأهلية الذهنية والبدنية لترامب للرئاسة
(MENAFN) أظهر استطلاع رأي حديث أن غالبية الأميركيين يرون أن الرئيس دونالد ترامب لا يتمتع بالمؤهلات الذهنية والبدنية الكافية لأداء مهامه رئيسًا وقائدًا أعلى للبلاد.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكتالة أنباء امريكية، قال 59% من المشاركين إن ترامب يفتقر إلى الحدة الذهنية المطلوبة لقيادة الولايات المتحدة، مقابل 40% اعتبروا أنه مؤهل من الناحية الذهنية. كما رأى 55% أنه لا يملك اللياقة الصحية الكافية لتولي منصب الرئاسة، في حين رفض 44% هذا التقييم.
وأشار 54% من المشاركين إلى أنهم لا يعتبرونه قائدًا قويًا، بينما قال 67% إنه لا يتعامل مع القرارات المهمة بالقدر الكافي من التدقيق والدراسة.
وتتزامن هذه النتائج مع ارتفاع مستويات عدم الرضا عن أدائه، في ظل ضغوط اقتصادية مرتبطة بتكاليف المعيشة، والتي ارتفعت بحسب الاستطلاع نتيجة تداعيات الحرب مع إيران وسياسات الرسوم الجمركية. كما ساهم إغلاق مضيق هرمز—الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية—في زيادة أسعار الطاقة والوقود.
وبحسب الاستطلاع ذاته، توقع 50% من الأميركيين ارتفاع أسعار الوقود خلال العام المقبل، بينما رجح 21% فقط انخفاضها.
