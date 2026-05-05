ترامب يدرس خيارات الرد على إيران وسط تباين بين التصعيد والتسوية
(MENAFN) نقلت تقارير صحفية عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ظل خلال الأيام الماضية مترددا بين مسارين متناقضين في التعاطي مع إيران، يتمثل أحدهما في فرض عقوبات أو إجراءات ردعية بسبب رفضها التخلي عن برنامجها النووي، مقابل خيار آخر يهدف إلى تجنب تصعيد واسع قد يورط الولايات المتحدة في صراع أعمق في الشرق الأوسط.
وبحسب المسؤولين، فإن ترامب يميل إلى تجنب شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مفضلا بدلا من ذلك الوصول إلى تسوية تفاوضية تنهي الخلاف المتصاعد حول ملفها النووي.
وأضاف التقرير أن الرئيس الأميركي لا يرغب في العودة إلى سيناريو يفرض عليه اتخاذ قرار بتوجيه ضربات عسكرية جديدة، رغم ازدياد انزعاجه من عدم تقديم طهران تنازلات في هذا الملف.
وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن ترامب "يبقي جميع الخيارات مفتوحة" في الوقت الذي يسعى فيه إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران.
