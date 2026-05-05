سيؤول تدرس المشاركة في الجهود الأميركية في مضيق هرمز
(MENAFN) قالت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إنها ستجري "مراجعة لموقفها" بشأن احتمال الانضمام إلى العمليات الأميركية في مضيق هرمز، وذلك بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها لاتخاذ هذا التوجه عقب الهجوم الذي استهدف سفينة تابعة لها قرب المضيق.
ووفقًا للتقارير، وقع يوم الاثنين انفجار تلاه حريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية في الممر البحري الذي بات شبه مغلق منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط.
وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصًا على متن السفينة المتضررة "إتش إم إم نامو"، بينهم ستة مواطنين كوريين جنوبيين، لم يتعرضوا لأي إصابات.
وفي تعليقه على الحادث، رأى ترامب أن ما جرى ينبغي أن يدفع سيول إلى الانضمام للجهود الأميركية الرامية إلى مرافقة السفن العالقة عبر المضيق وتأمين مرورها.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إنها ستقوم "مراجعة موقفنا بعناية"، دون الالتزام باتخاذ أي قرار نهائي في الوقت الحالي.
