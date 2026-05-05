نائب وزير الخارجية التحركات الدبلوماسية نجحت في إيصال موقف الكويت حيال العدوان الإيراني الآثم

«الخارجية» تواصل جهودها الحثيثة للتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير حمد المشعان اليوم الثلاثاء، أن التحركات الدبلوماسية للوزارة نجحت في إيصال موقف دولة الكويت إلى العالم حيال العدوان الإيراني الآثم وتطورات المنطقة.

وقال السفير المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن وزارة الخارجية قامت منذ 28 فبراير الماضي وتنفيذا للتوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية بتحركات عكست نهجا دبلوماسيا نشطا ونجحت في إيصال موقف دولة الكويت بشكل واضح حيال العدوان الإيراني الآثم والدفاع أمام المحافل الإقليمية والدولية عن سيادة الوطن وسلامة أراضيه وحقه الأصيل والكامل في الدفاع عن النفس بما يتسق مع المواثيق والقوانين الدولية.

وأوضح أن وزارة الخارجية واصلت جهودها الحثيثة للتواصل والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وأشار إلى الجولات التي قام بها وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر إلى دول شقيقة وصديقة والاتصالات التي أجراها وتلقاها مع نحو 80 وزير خارجية ومسؤولا إقليميا ودوليا ومشاركته في أكثر من 10 اجتماعات إقليمية ودولية بشكل حضوري و(عن بعد) خلال الشهرين الماضيين.

ولفت إلى مواصلة وزارة الخارجية دورها في متابعة القضايا ذات الأولوية بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة الصديقة.

وذكر أن هذه التحركات تأتي في إطار التزام دولة الكويت بدورها الدبلوماسي الفاعل وحرصها المستمر على ترسيخ مبادئ الحوار والتعاون الدولي مؤكدا استمرار وزارة الخارجية في أداء مهامها بكفاءة ومرونة لمواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم.

وقاد وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر تحركا دبلوماسيا واسعا منذ 28 فبراير الماضي وقام بجولات مكوكية إلى عدد من العواصم الخليجية والعربية من بينها الرياض والدوحة وأبوظبي والمنامة ومسقط إضافة إلى القاهرة وعمان وأنقرة نقل خلالها رسائل القيادة السياسية الداعية إلى تعزيز وحدة الصف والتنسيق المشترك لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري.

وفي مطلع مارس الماضي شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الطارئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد في بيانه الختامي رفض المساس بأمن دولة الكويت التي وجهت في الرابع من مارس رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الهجمات الإيرانية أكدت فيهما حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.