عدنان حمد: النشامى الأبرز في التصفيات وفرص التأهل للأدواء الإقصائية قائمة

عدنان حمد: النشامى الأبرز في التصفيات وفرص التأهل للأدواء الإقصائية قائمة
خبرني - قال المدير الفني السابق لمنتخب النشامى، العراقي عدنان حمد، إن منتخب النشامى هو الأبرز في تصفيات النسخة الحالية لكأس العالم.
وأضاف حمد خلال لقاء لبرنامج الكابتن عبر المملكة، أن فرصة منتخب النشامى للتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم متاحة، موضحا أن فوز واحد قد يؤهل المنتخب الأردني للأدوار القادمة.
وأشار إلى أن المنتخب خلال الفترة الماضية واجه فرقاً كبيرة مثل إسبانيا وصربيا، وسيواجه خلال الفترة القادمة منتخب سويسرا، ومثل هذه المواجهات تعطي ثقة للاعبين خلال كأس العالم.
