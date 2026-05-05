  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عدنان حمد: النشامى الأبرز في التصفيات وفرص التأهل للأدواء الإقصائية قائمة

عدنان حمد: النشامى الأبرز في التصفيات وفرص التأهل للأدواء الإقصائية قائمة

2026-05-05 04:35:54
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال المدير الفني السابق لمنتخب النشامى، العراقي عدنان حمد، إن منتخب النشامى هو الأبرز في تصفيات النسخة الحالية لكأس العالم.

وأضاف حمد خلال لقاء لبرنامج الكابتن عبر المملكة، أن فرصة منتخب النشامى للتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم متاحة، موضحا أن فوز واحد قد يؤهل المنتخب الأردني للأدوار القادمة.

وأشار إلى أن المنتخب خلال الفترة الماضية واجه فرقاً كبيرة مثل إسبانيا وصربيا، وسيواجه خلال الفترة القادمة منتخب سويسرا، ومثل هذه المواجهات تعطي ثقة للاعبين خلال كأس العالم.

MENAFN05052026000151011027ID1111069514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث