عدنان حمد: النشامى الأبرز في التصفيات وفرص التأهل للأدواء الإقصائية قائمة

خبرني - قال المدير الفني السابق لمنتخب النشامى، العراقي عدنان حمد، إن منتخب النشامى هو الأبرز في تصفيات النسخة الحالية لكأس العالم.

وأضاف حمد خلال لقاء لبرنامج الكابتن عبر المملكة، أن فرصة منتخب النشامى للتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم متاحة، موضحا أن فوز واحد قد يؤهل المنتخب الأردني للأدوار القادمة.

وأشار إلى أن المنتخب خلال الفترة الماضية واجه فرقاً كبيرة مثل إسبانيا وصربيا، وسيواجه خلال الفترة القادمة منتخب سويسرا، ومثل هذه المواجهات تعطي ثقة للاعبين خلال كأس العالم.