صندوق الاستثمار الفلسطيني يعلن عن تركيب نظام طاقة شمسية لمستشفى جمعية الهلال الأحمر في القدس

صندوق الاستثمار الفلسطيني يعلن عن تركيب نظام طاقة شمسية لمستشفى جمعية الهلال الأحمر في القدس
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود برنامج القدس التمويلي للطاقة الخضراء والاستدامة، والذي ينفذه صندوق الاستثمار الفلسطيني بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم وتمكينالمؤسسات المقدسية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة. ويسهم النظام الجديد في تعزيز كفاءة عمل مركز الإسعاف وضمان استمرارية خدماته الحيوية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض تكاليف التشغيل.
وقال أحمد زيدان، مدير مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع صندوق الاستثمار الفلسطيني في مجال الاستثمار المجتمعي: ""يأتي هذا الدعم في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين المؤسسات المقدسية وتعزيز صمودها الاقتصادي، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية عنها والحد من تكاليف الطاقة التي تشكل تحدياً رئيسياً لاستمراريتها. يعمل الصندوق على تنفيذ برامج استثمار مجتمعي تسهم في تعزيز كفاءة هذه المؤسسات واستدامتها، بما يتيح لها التركيز على دورها الحيوي في خدمة المجتمع، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة بثبات وكفاءة."
وحتى نهاية عام 2025، تمكن البرنامج من تحقيق نتائج لافتة، حيث دعم 34 منشأة صغيرة ومتوسطة ومؤسسة غير ربحية في القدس، منها 25 منشأة خاصة و9 مؤسسات غير ربحية، عبر ضخ نحو 1.67 مليون يورو كمنح مباشرة ضمن نموذج تمويلي تحفيزي مشترك. كما ساهم في تحفيز استثمارات إضافية من القطاع الخاص تجاوزت 700 ألف يورو كمساهمات مقابلة من المستفيدين.
وعلى صعيد الأثر الاقتصادي، ساهم البرنامج في الحفاظ على أكثر من 800 فرصة عمل قائمة، إلى جانب خلق ما يقارب 60 فرصة عمل جديدة، في وقت تشهد فيه المدينة تحديات اقتصادية متزايدة. كما أدى إلى تخفيض فاتورة الكهرباء للمستفيدين بنسبة تراوحت بين 60% و80% لبعض المشاريع، محققاً وفراً سنوياً يُقدّر بحوالي 215 ألف يورو.
وفي الجانب البيئي، تم تركيب ما يقارب 0.8 ميجاواط من أنظمة الطاقة الشمسية، ما أسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 600 إلى 650 طن سنوياً، في إطار تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في القدس.
كما لم تقتصر جهود البرنامج على التمويل والدعم الفني، بل شملت تمكين الشباب وتعزيز الابتكار البيئي، حيث تم إشراك أكثر من 90 شاباً وشابة في تطوير حلول مبتكرة من خلال هاكثون بيئي متخصص، إلى جانب إطلاق مركز الإنتاج النظيف في جامعة القدس لدعم البحث التطبيقي وتبني ممارسات الاستدامة في القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، وفر البرنامج تمويلاً إضافياً بقيمة 2 مليون دولار على شكل قروض تسهيلية، من خلال شراكات مع بنك فلسطين وشركة فاتن للإقراض، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من المشاريع وتعزيز استدامتها.
ويجسد تدشين نظام الطاقة الشمسية في مركز إسعاف الهلال الأحمر نموذجاً عملياً للأثر الإيجابي للبرنامج، من خلال دعم المؤسسات الحيوية وتعزيز قدرتها على تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى تمكين المجتمع المقدسي.
