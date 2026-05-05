صندوق الاستثمار الفلسطيني يعلن عن تركيب نظام طاقة شمسية لمستشفى جمعية الهلال الأحمر في القدس

MENAFN - Palestine News Network )تدشين نظام طاقة شمسية حديث في مركز الإسعاف التابع لجمعية الهلال الأحمر في القدس، في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو تبني حلول الطاقة النظيفة وتعزيز استدامة الخدمات الحيوية، خاصة في القطاع الصحي.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود برنامج القدس التمويلي للطاقة الخضراء والاستدامة، والذي ينفذه صندوق الاستثمار الفلسطيني بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم وتمكينالمؤسسات المقدسية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة. ويسهم النظام الجديد في تعزيز كفاءة عمل مركز الإسعاف وضمان استمرارية خدماته الحيوية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض تكاليف التشغيل.

وقال أحمد زيدان، مدير مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع صندوق الاستثمار الفلسطيني في مجال الاستثمار المجتمعي: ""يأتي هذا الدعم في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين المؤسسات المقدسية وتعزيز صمودها الاقتصادي، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية عنها والحد من تكاليف الطاقة التي تشكل تحدياً رئيسياً لاستمراريتها. يعمل الصندوق على تنفيذ برامج استثمار مجتمعي تسهم في تعزيز كفاءة هذه المؤسسات واستدامتها، بما يتيح لها التركيز على دورها الحيوي في خدمة المجتمع، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة بثبات وكفاءة."

وحتى نهاية عام 2025، تمكن البرنامج من تحقيق نتائج لافتة، حيث دعم 34 منشأة صغيرة ومتوسطة ومؤسسة غير ربحية في القدس، منها 25 منشأة خاصة و9 مؤسسات غير ربحية، عبر ضخ نحو 1.67 مليون يورو كمنح مباشرة ضمن نموذج تمويلي تحفيزي مشترك. كما ساهم في تحفيز استثمارات إضافية من القطاع الخاص تجاوزت 700 ألف يورو كمساهمات مقابلة من المستفيدين.

وعلى صعيد الأثر الاقتصادي، ساهم البرنامج في الحفاظ على أكثر من 800 فرصة عمل قائمة، إلى جانب خلق ما يقارب 60 فرصة عمل جديدة، في وقت تشهد فيه المدينة تحديات اقتصادية متزايدة. كما أدى إلى تخفيض فاتورة الكهرباء للمستفيدين بنسبة تراوحت بين 60% و80% لبعض المشاريع، محققاً وفراً سنوياً يُقدّر بحوالي 215 ألف يورو.

وفي الجانب البيئي، تم تركيب ما يقارب 0.8 ميجاواط من أنظمة الطاقة الشمسية، ما أسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 600 إلى 650 طن سنوياً، في إطار تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في القدس.

كما لم تقتصر جهود البرنامج على التمويل والدعم الفني، بل شملت تمكين الشباب وتعزيز الابتكار البيئي، حيث تم إشراك أكثر من 90 شاباً وشابة في تطوير حلول مبتكرة من خلال هاكثون بيئي متخصص، إلى جانب إطلاق مركز الإنتاج النظيف في جامعة القدس لدعم البحث التطبيقي وتبني ممارسات الاستدامة في القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، وفر البرنامج تمويلاً إضافياً بقيمة 2 مليون دولار على شكل قروض تسهيلية، من خلال شراكات مع بنك فلسطين وشركة فاتن للإقراض، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من المشاريع وتعزيز استدامتها.

ويجسد تدشين نظام الطاقة الشمسية في مركز إسعاف الهلال الأحمر نموذجاً عملياً للأثر الإيجابي للبرنامج، من خلال دعم المؤسسات الحيوية وتعزيز قدرتها على تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى تمكين المجتمع المقدسي.