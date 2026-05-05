باركن والفطيم توقعان اتفاقية إطارية لإدارة مواقف دبي لمدة 5 سنوات

أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المُرسّمة في إمارة دبي، عن توقيع اتفاقية إطارية مع مجموعة الفطيم لإدارة وتنظيم مواقف المركبات لمدة خمس سنوات. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ معايير جديدة للإدارة والتنظيم في وجهات التجزئة والتجارة المتميزة التابعة للمجموعة في دبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى باركن الإشراف على عمليات الرقابة وإدارتها لمواقف المركبات المخصصة لأصحاب الهمم في دبي فستيفال سيتي مول، وفستيفال بلازا، وأرابيان سنتر. وتشمل هذه المبادرة 61 موقفاً مخصصاً لأصحاب الهمم في دبي فستيفال سيتي مول، و30 موقفاً في فستيفال بلازا، و16 موقفاً في أرابيان سنتر.

وستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على تعزيز مستويات الامتثال وضمان الاستخدام الصحيح للمواقف المخصصة لأصحاب الهمم في هذه المواقع. وتأتي هذه الشراكة في إطار التوسع المستمر لباركن في القطاع الخاص، بما يعزز خدماتها التنظيمية والرقابية في الوجهات التجارية ومراكز التجزئة المتميزة في دبي.

وضمن إطار هذه الاتفاقية، ستقوم باركن بإدارة عمليات المراقبة عبر جميع هذه المواقع، بما يشمل التحقق وإصدار مخالفات في مواقف أصحاب الهمم، ومعالجة ملاحظات المتعاملين وحل النزاعات بمرونة عالية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية لمراكز التسوق. كما ستوظف الشركة البيانات والرؤى المستخلصة من العمليات الميدانية لتعزيز مستويات الامتثال ودعم التحسين المستمر لتجربة مواقف المركبات للمتعاملين بشكل عام.

وستعتمد هذه الاتفاقية على أنظمة باركن المتطورة لمواقف المركبات، بما فيها دمج تقنية التعرف التلقائي على لوحات المركبات، التي تتيح مراقبة المركبات بدقة وفي الوقت الفعلي، وتطبيق القوانين بكفاءة عالية. وستكون باركن مسؤولة عن تركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة في المواقع لضمان الأداء الموثوق، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والتصحيحية اللازمة.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس عبدالرحمن الشويهي، مدير إدارة التشغيل في شركة باركن، قائلاً: "تعكس شراكتنا مع مجموعة الفطيم التزام باركن بدمج التميز التشغيلي في قطاع التجزئة مع أحدث تقنيات الرقابة المتقدمة، لتقديم تجربة استثنائية للمتعاملين. ومن خلال تطبيق تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات وتبسيط إجراءات الإشراف، نهدف إلى توفير بيئة تتسم بالشفافية والفاعلية، تُثري تجربة زوّار وجهات الفطيم ويدعم انسيابية التنقل في مجتمع دبي بشكل عام".

ومن جانبه، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية: "تحافظ زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين على مكانتها في صدارة أولوياتنا الرئيسية عبر جميع وجهاتنا التجارية. وتُعد المواقف جزءاً أساسياً من رحلة الزوار، إذ تؤثر على سهولة الوصول وجودة التجربة الإجمالية. ومن خلال تعاوننا مع باركن، نقدم تجربة أكثر انسيابية مدعومة بالتقنيات الحديثة، بما يعزز طريقة تفاعل متعاملينا مع وجهاتنا".

وتعزز هذه الشراكة حضور باركن في القطاع الخاص، وتدعم نمو محفظتها من مواقف المركبات المُدارة، كما ترسّخ دورها كشريك وطني رائد في تطوير حلول التنقل الذكي، بما يتماشى مع طموحات دبي في بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة تخدم قطاع الأعمال والمجتمع على حد سواء.