قائد الجيش الإيراني يحذر: حاملات الطائرات الأمريكية في مرمى صواريخنا ومسيراتنا

خبرني - حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الاثنين، من أن أي محاولة من قبل حاملات الطائرات الأمريكية للاقتراب من مضيق هرمز ستواجه برد عسكري حازم، مشيرا إلى نشر "صواريخ كروز وطائرات مسيرة انتحارية" في المنطقة.

وقال حاتمي في تدوينة له إن حاملات الطائرات الأمريكية حاولت الاقتراب من المضيق معتمدة على صمت الرادار، إلا أن الرد الإيراني كان حاضرا.

وأكد أن صواريخ الكروز والطائرات المسيرة القتالية جرى تفعيلها في الأجواء، مشددا على أن أمن المنطقة يمثل أولوية إيرانية غير قابلة للتفاوض.

وأضاف القائد العام للجيش الإيراني أن القوات المسلحة تحتفظ برقابة وثيقة على مياه الخليج، قائلا إن "كل شبر من هذه المياه يقع ضمن نطاق إرادتنا".

يأتي هذا التحذير في وقت ادعى فيه الجيش الأمريكي نجاح سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي في عبور مضيق هرمز، وهو ما نفته طهران جملة وتفصيلا، واصفة تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بأنها "أكاذيب صريحة" ولا أساس لها من الصحة.