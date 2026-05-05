قائد الجيش الإيراني يحذر: حاملات الطائرات الأمريكية في مرمى صواريخنا ومسيراتنا

قائد الجيش الإيراني يحذر: حاملات الطائرات الأمريكية في مرمى صواريخنا ومسيراتنا
خبرني - حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الاثنين، من أن أي محاولة من قبل حاملات الطائرات الأمريكية للاقتراب من مضيق هرمز ستواجه برد عسكري حازم، مشيرا إلى نشر "صواريخ كروز وطائرات مسيرة انتحارية" في المنطقة.
وقال حاتمي في تدوينة له إن حاملات الطائرات الأمريكية حاولت الاقتراب من المضيق معتمدة على صمت الرادار، إلا أن الرد الإيراني كان حاضرا.
وأكد أن صواريخ الكروز والطائرات المسيرة القتالية جرى تفعيلها في الأجواء، مشددا على أن أمن المنطقة يمثل أولوية إيرانية غير قابلة للتفاوض.
وأضاف القائد العام للجيش الإيراني أن القوات المسلحة تحتفظ برقابة وثيقة على مياه الخليج، قائلا إن "كل شبر من هذه المياه يقع ضمن نطاق إرادتنا".
يأتي هذا التحذير في وقت ادعى فيه الجيش الأمريكي نجاح سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي في عبور مضيق هرمز، وهو ما نفته طهران جملة وتفصيلا، واصفة تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بأنها "أكاذيب صريحة" ولا أساس لها من الصحة.
