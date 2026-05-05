الاحتلال يستهدف الجيش اللبناني والمسعفين وحزب الله يرد بـ11 عملية

خبرني - أصيب عسكريان لبنانيان – أمس الاثنين – جراء استهداف إسرائيلي جنوبي البلاد، فيما أصيب 3 جنود إسرائيليين بعمليات لحزب الله الذي أعلن تنفيذ 11 هجوما ضد أهداف إسرائيلية، وسط ارتفاع أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية في لبنان، وأنباء عن مساع أمريكية لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.

وقال الجيش اللبناني – في بيان – إن ضابطا وجنديا أصيبا بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة كفرا في بنت جبيل جنوبي لبنان، أثناء تنقّلهما بآلية عسكرية بين مراكز الجيش.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية – في وقت سابق الاثنين – تسجيل 17 قتيلا خلال 24 ساعة، مما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار إلى 2696 قتيلا و8264 جريحا، من بينهم 186 طفلا و260 امرأة و34 مسنًّا.

كما ارتفع عدد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الفرق الصحية والإنقاذ إلى 132 استهدافا، أسفرت عن 103 قتلى و238 جريحا، إلى جانب تضرر 25 مركزا صحيا و119 سيارة إسعاف، فيما بلغ عدد المستشفيات المتضررة 16، أغلقت 3 منها بشكل تام جراء عمليات الاستهداف، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، يقصف الجيش الإسرائيلي يوميا مواقع في لبنان، ويمارس تفجيرا واسعا لمنازل في عشرات القرى.



إنذار جديد

في غضون ذلك، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي – مساء الاثنين – سكان 6 قرى بجنوب لبنان بمغادرة منازلهم، تمهيدا لشن غارات على المنطقة، وهذه القرى النبطية الفوقا، وميفدون، وقلاوية، وبرج قلاوية، والمجادل، وصريفا، وزعم الاحتلال أن غاراته المرتقبة تأتي في ضوء خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على أكثر من 20 موقعا في الجنوب، من بينها بلدات سبق أن دعا الجيش الإسرائيلي سكانها إلى إخلائها في وقت سابق من اليوم نفسه.



اشتباك مباشر

وكان حزب الله أعلن – أمس الاثنين – تنفيذ 11 عملية استهدفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في عدة بلدات بجنوب لبنان، وذلك في إطار ردوده على خروق تل أبيب لوقف إطلاق النار.



وأوضح الحزب – في بيانات متفرقة – أن هذه العمليات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، وردًا على خرق الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين.

وذكر أن العمليات شملت إطلاق صليات صاروخية وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في بلدات البيّاضة والقنطرة وعيناتا وعدشيت القصير، إضافة إلى استهداف جنود في بلدة دير ميماس جنوبي لبنان.

كما أعلن الحزب استهداف مربض مدفعية مستحدث في بلدة رب ثلاثين بواسطة سرب من المسيّرات الانقضاضية.

وفي عملية أخرى، قال الحزب إنه استهدف قوة إسرائيلية مركبة حاولت التقدم في منطقة خلة الراج شمال بلدة دير سريان باتجاه بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.

وأشار إلى اندلاع اشتباك مباشر بين عناصره وجنود إسرائيليين من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأضاف أن الاشتباك أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف القوة الإسرائيلية، موضحا أن الجيش قام بسحب المصابين برًّا باتجاه مستوطنة مسغاف عام شمال إسرائيل، قبل نقلهم جوًا إلى داخل إسرائيل.

وأشار الحزب أيضا إلى استهداف موقع قيادي مستحدث للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة باستخدام مسيّرة.



إصابة جنود إسرائيليين

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري على هذه العمليات، غير أنه أعلن – في وقت سابق الاثنين – إصابة جندييْن بجروح متوسطة في اشتباكات بجنوب لبنان، جرى نقلهما إلى مستشفى رمبام في حيفا شمال إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن العسكرييْن أصيبا بجروح متوسطة خلال اشتباك مسلح وقع – أمس الاثنين – مع مقاتلين من حزب الله جنوب لبنان.

وأضافت أن قوة من لواء غولاني التابع للفرقة 36 تعرضت لإطلاق نار خلال تقدمها داخل الأراضي اللبنانية، مما أسفر عن إصابة العسكرييْن بجروح متوسطة، استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الموجودة في المكان ردت على مصادر إطلاق النار، فيما شن سلاح الجو هجوما على عدة مواقع عسكرية وموقع مضاد للدبابات تابع لحزب الله في المنطقة.

ومساء الاثنين، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت إن جنديا ثالثا أصيب بجروح طفيفة جراء انفجار مسيّرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

مساع لجولة مفاوضات

على الصعيد الدبلوماسي، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية – مساء الاثنين – عن مساع أمريكية لتنسيق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة – في تقرير لها – إن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستُعقد في واشنطن بمشاركة سفيريْ البلدين، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

والأسبوع الماضي، قالت الهيئة الإسرائيلية إن اتفاق وقف إطلاق النار – الذي مُدِّد حتى منتصف مايو/أيار – يشكل الإطار الزمني للتوصل إلى اتفاق فعلي مع لبنان.

وعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتيْ محادثات في واشنطن يوميْ 14 و23 أبريل/نيسان الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن التمسك بمسار المفاوضات، معتبرا أنه "لا خيار آخر" أمام لبنان.

وحدد أهداف التفاوض بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة الأسرى.

كما رفض الرئيس اللبناني لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما تطالب به واشنطن، وقال عون: "علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء".