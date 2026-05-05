لماذا النووي حلال على كوريا الشمالية حرام على إيران؟

خبرني - تساءل أحد كتاب الرأي في موقع ذا هيل الأمريكي عن السر وراء سعي واشنطن لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بينما سُمح لكوريا الشمالية، بقيادة كيم جونغ أون، بالاحتفاظ بترسانتها وتطويرها.

وفي مقال بعنوان "إذا كان بإمكان كوريا الشمالية امتلاك أسلحة نووية، فلماذا لا تستطيع إيران ذلك؟"، انطلق الكاتب هارلان أولمان من ذلك التباين للتشكيك في منطق السياسة الأمريكية، وسلط الضوء على ما يراه تناقضات في التفكير الإستراتيجي في واشنطن.

انطلق الكاتب من الحرب الأمريكية الجارية على إيران والتي شُنّت بدعوى أن طهران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي، وقال إن الأمر ينطوي على مفارقة واضحة لأن عمليات عسكرية أمريكية سابقة قيل إنها "دمّرت" القدرات النووية الإيرانية، وهو ما يخلق "فجوة صغيرة" بين التهديدات المعلنة والنتائج المزعومة.

وإلى جانب البرنامج النووي، يضيف الكاتب، استهدفت الحرب على إيران أيضًا تغيير النظام الحاكم وتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، إلا أنه يرى أن النتائج ما تزال غير محسومة، خصوصًا مع استمرار التوتر في مضيق هرمز.

توتر خطير

ولدى المقارنة بين إيران وكوريا الشمالية، يستعيد الكاتب أزمة عام 2017، حين أجرت بيونغ يانغ تجارب نووية وصاروخية متقدمة، أظهرت قدرتها على ضرب أهداف بعيدة.

في ذلك الوقت، تصاعد التوتر بشكل خطير، إذ هدد الرئيس دونالد ترمب بـ"النار والغضب"، وردّت كوريا الشمالية بخطاب تصعيدي مماثل، ما أثار مخاوف حقيقية من اندلاع حرب، بل وربما حرب نووية.

ويؤكد أولمان أن العالم كان على شفا كارثة. فقد قدّر مسؤولون وخبراء احتمالات الحرب بنسب مقلقة، شملت احتمال التصعيد النووي. ومع ذلك، تغلّب المسار الدبلوماسي في النهاية.

وقد تبادل ترمب وكيم الرسائل، وعقدا عدة قمم، وانخفضت حدة التوتر من دون اللجوء إلى الحرب. بل إن ترمب وصف علاقته بكيم بعبارات ودّية لافتة، في تحول حاد عن خطابه السابق.



من هنا، يرى أولمان أن هذا المسار يكشف تناقضًا في السياسة الحالية. فكوريا الشمالية تمتلك سلاحا نوويا وقدرة على ضرب أمريكا، بينما إيران، "لا تملك قنبلة ولا القدرة على مهاجمة الولايات المتحدة".



الدبلوماسية هنا والحرب هناك

ومع ذلك، اختارت واشنطن الدبلوماسية مع بيونغ يانغ، والحرب مع طهران، وهذا ما يدفعه إلى طرح سؤاله المركزي: "لماذا تُعد إيران أكثر خطورة من كوريا الشمالية؟"

ويضع أولمان المسألة في سياقها التاريخي، مشيرًا إلى أن أمريكا خاضت حربًا مدمرة ضد كوريا الشمالية في خمسينيات القرن الماضي، وهي حرب لم تنته رسميًا حتى اليوم. في المقابل، ورغم عقود من التوتر مع إيران، فإن حجم الصراع المباشر كان أقل بكثير. وهذا، في رأي الكاتب، يعمّق المفارقة في طريقة التعامل مع الحالتين.

لا يقدّم أولمان إجابة حاسمة، لكنه يصرّ على أن السؤال يستحق نقاشًا جديًا، ويدعو صناع القرار إلى تفسير ما يبدو وكأنه ازدواجية في المعايير في السياسة الأمريكية. ويلمح إلى أن القرارات قد تكون مدفوعة بحسابات سياسية متغيرة أكثر من كونها قائمة على تقييمات موضوعية للتهديد.