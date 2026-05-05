مقتل شخصين باستهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

مقتل شخصين باستهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي
خبرني - قال الجيش الأميركي إنه وجّه ضربة لسفينة في منطقة البحر الكاريبي مما تسبب في مقتل شخصين، مضيفا أن السفينة المستهدفة كانت تديرها "منظمات إرهابية" لم يحدد هويتها.
وذكرت القيادة الجنوبية بالجيش أنه لم يصب أي من أفرادها بسوء في العملية. ووصفت القتلى بأنهم "رجال إرهابيون متورطون في تجارة المخدرات"، دون تقديم تفاصيل.
وتستنكر جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان هذه الهجمات وتصفها بأنها "عمليات قتل خارج نطاق القضاء".
أما إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فتقول إنها تستهدف "إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات".
