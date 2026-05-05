مقتل شخصين باستهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

2026-05-05 02:27:50
خبرني - قال الجيش الأميركي إنه وجّه ضربة لسفينة في منطقة البحر الكاريبي مما تسبب في مقتل شخصين، مضيفا أن السفينة المستهدفة كانت تديرها "منظمات إرهابية" لم يحدد هويتها.

وذكرت القيادة الجنوبية بالجيش أنه لم يصب أي من أفرادها بسوء في العملية. ووصفت القتلى بأنهم "رجال إرهابيون متورطون في تجارة المخدرات"، دون تقديم تفاصيل.

وتستنكر جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان هذه الهجمات وتصفها بأنها "عمليات قتل خارج نطاق القضاء".

أما إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فتقول إنها تستهدف "إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات".

