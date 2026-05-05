كوريا الجنوبية تدرس الانضمام إلى العملية الأميركية في مضيق هرمز

خبرني - قالت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إنها ستُجري "مراجعة لموقفها" بشأن الانضمام إلى العمليات الأميركية في مضيق هرمز، بعدما حثّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك عقب الهجوم على إحدى سفنها في محيط المضيق.

وأُبلِغ الاثنين، عن انفجار وحريق وقعا على متن سفينة شحن كورية جنوبية في الممرّ البحري المغلق فعليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط.

لكن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أكدت الثلاثاء أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصا على متن السفينة المتضرّرة "إتش إم إم نامو"، ومن بينهم ستة كوريين جنوبيين، لم يُصابوا بأذى.

وتعليقا على العملية، اعتبر ترامب أن ما حصل يجب أن يدفع سيول للانضمام إلى الجهود الأميركية الهادفة إلى مرافقة السفن العالقة عبر المضيق.

إزاء ذلك، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء إنها ستقوم "بمراجعة موقفنا بعناية"، من دون الالتزام بإجراء أي تغيير في الوقت الراهن.

وأضافت الوزارة أن سول ستحدّد موقفها بالاستناد إلى القانون الدولي، وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتحالفها مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.