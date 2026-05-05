مهر: اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء دير الإيراني

خبرني - أفادت وكالة أنباء مهر، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في عدة سفن تجارية على رصيف في ميناء دير، جنوب إيران، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن. وأضافت أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق.

وقال مسؤول إيراني في تصريح للوكالة إن حريقا اندلع في مركبين تجاريين، وإن عمليات إخماد الحريق في أحدهما شارفت على الانتهاء.

وأشار المسؤول إلى أن رجال الإطفاء يسعون لمنع امتداد الحريق إلى السفن الأخرى، موضحا أن مركبين خشبيين كانا بجوار هذين المركبين قد اشتعلت فيهما النيران أيضا نتيجة شدة الحريق، ويجري حاليا العمل على إخمادهما.

وأكد مسؤول الإطفاء في بلدية ميناء دير أن سبب الحادث لن يتضح إلا بعد انتهاء عمليات الإطفاء بشكل كامل، على أن يتم الإعلان عن المعلومات التفصيلية لاحقا.