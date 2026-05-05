مهر: اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء دير الإيراني

مهر: اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء دير الإيراني
خبرني - أفادت وكالة أنباء مهر، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في عدة سفن تجارية على رصيف في ميناء دير، جنوب إيران، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن. وأضافت أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق.
وقال مسؤول إيراني في تصريح للوكالة إن حريقا اندلع في مركبين تجاريين، وإن عمليات إخماد الحريق في أحدهما شارفت على الانتهاء.
وأشار المسؤول إلى أن رجال الإطفاء يسعون لمنع امتداد الحريق إلى السفن الأخرى، موضحا أن مركبين خشبيين كانا بجوار هذين المركبين قد اشتعلت فيهما النيران أيضا نتيجة شدة الحريق، ويجري حاليا العمل على إخمادهما.
وأكد مسؤول الإطفاء في بلدية ميناء دير أن سبب الحادث لن يتضح إلا بعد انتهاء عمليات الإطفاء بشكل كامل، على أن يتم الإعلان عن المعلومات التفصيلية لاحقا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment