  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مهر: اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء دير الإيراني

مهر: اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء دير الإيراني

2026-05-05 02:27:50
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت وكالة أنباء مهر، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في عدة سفن تجارية على رصيف في ميناء دير، جنوب إيران، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن. وأضافت أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق.

وقال مسؤول إيراني في تصريح للوكالة إن حريقا اندلع في مركبين تجاريين، وإن عمليات إخماد الحريق في أحدهما شارفت على الانتهاء.

وأشار المسؤول إلى أن رجال الإطفاء يسعون لمنع امتداد الحريق إلى السفن الأخرى، موضحا أن مركبين خشبيين كانا بجوار هذين المركبين قد اشتعلت فيهما النيران أيضا نتيجة شدة الحريق، ويجري حاليا العمل على إخمادهما.

وأكد مسؤول الإطفاء في بلدية ميناء دير أن سبب الحادث لن يتضح إلا بعد انتهاء عمليات الإطفاء بشكل كامل، على أن يتم الإعلان عن المعلومات التفصيلية لاحقا.

MENAFN05052026000151011027ID1111068481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث