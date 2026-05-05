إطلاق نار على مسلح بالقرب من البيت الأبيض

خبرني - قال مسؤولون أمريكيون إن أفراد جهاز الخدمة السرية الأمريكي أطلقوا النار، اليوم الثلاثاء، على رجل مسلح وسط العاصمة الأمريكية بالقرب من نصب واشنطن التذكاري، ما استدعى إغلاقا مؤقتا للبيت الأبيض.

وأعلن نائب مدير الجهاز، ماثيو كوين، أن إطلاق النار وقع بالقرب من منطقة "ناشونال مول" بعد وقت قصير من مرور موكب جيه دي فانس نائب الرئيس.

وقال للصحفيين إنه لا يعتقد أن نائب الرئيس كان هدفا، كما أنه لا يستطيع التكهن إذا ما كان الحادث مرتبطا بمحاولات اغتيال الرئيس دونالد ترمب الأخيرة.

وأوضح: "لن أتكهن في هذا الشأن"، مضيفا: "لا أعرف إذا ما كان إطلاق النار موجها للرئيس أم لا، لكننا سنكتشف ذلك".

وأشار كوين إلى أن إطلاق النار وقع بعد أن رصد عناصر الخدمة السرية "شخصا مشبوها" بدا أنه يحمل سلاحا ناريا.

وقال إن الرجل لاذ بالفرار سيرا على الأقدام بعد اقتراب الضباط منه، ثم أشهر سلاحه وأطلق النار.

وتابع أن عناصر الخدمة السرية ردوا بإطلاق النار عليه وأصابوه، وذكرت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه في وضع مستقر.

وأُصيب أحد المارة -وهو قاصر- بجروح طفيفة خلال الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوع من محاولة مسلح اقتحام فندق في واشنطن كان ترمب يحضر فيه عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الأمريكي.