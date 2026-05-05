تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية واستهداف منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات /PNN-شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالت منشآت سكنية وزراعية، في إطار سياسة مستمرة تستهدف الأبنية الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص.

ففي بلدة سلواد شمال شرق رام الله، هدمت جرافات الاحتلال منشأة تعود للمواطن يوسف عبد الحكيم حامد، كانت تُستخدم لأغراض تربية الثروة الحيوانية والزراعة، ما أدى إلى خسائر مادية وإلحاق ضرر بمصدر رزقه.

وفي سياق متصل، أقدمت آليات الاحتلال، على هدم منزل في منطقة عرب العراعرة قرب دوار جبع شمال مدينة القدس. ويعود المنزل للمواطن محمد ضيف الله عرارعرة، حيث تم تنفيذ عملية الهدم بحجة البناء دون ترخيص.

وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة متواصلة تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس ومحيطها والضفة الغربية، والتي تستهدف المنازل والمنشآت الفلسطينية، وسط قيود مشددة على منح التراخيص للفلسطينيين، ما يفاقم من معاناتهم ويهدد استقرارهم المعيشي.