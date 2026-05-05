تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية واستهداف منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص

تصاعد عمليات الهدم في الضفة الغربية واستهداف منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص
ففي بلدة سلواد شمال شرق رام الله، هدمت جرافات الاحتلال منشأة تعود للمواطن يوسف عبد الحكيم حامد، كانت تُستخدم لأغراض تربية الثروة الحيوانية والزراعة، ما أدى إلى خسائر مادية وإلحاق ضرر بمصدر رزقه.
وفي سياق متصل، أقدمت آليات الاحتلال، على هدم منزل في منطقة عرب العراعرة قرب دوار جبع شمال مدينة القدس. ويعود المنزل للمواطن محمد ضيف الله عرارعرة، حيث تم تنفيذ عملية الهدم بحجة البناء دون ترخيص.
وتأتي هذه العمليات ضمن سياسة متواصلة تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس ومحيطها والضفة الغربية، والتي تستهدف المنازل والمنشآت الفلسطينية، وسط قيود مشددة على منح التراخيص للفلسطينيين، ما يفاقم من معاناتهم ويهدد استقرارهم المعيشي.
