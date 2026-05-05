الاتحاد الأوروبي يرفض ما يسمى الخط البرتقالي في غزة

2026-05-05 02:25:28
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل /PNN- أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه أي تغيير في السيطرة على الأراضي في قطاع غزة، تعقيبا على استحداث إسرائيل ما يسمى "الخط البرتقالي" في القطاع.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، في حديث صحفي، إن الاتحاد يرفض هذه الخطوة التي ترفع مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل إلى أكثر من 60% من قطاع غزة، بدلا من تنفيذ عمليات الانسحاب الإضافية المنصوص عليها في اتفاق السلام.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التنفيذ العاجل لخطة السلام في غزة، معربا عن حزنه العميق إزاء استمرار الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

كما دعا إسرائيل إلى السماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعلى نطاق واسع ودون عوائق، وضمان توزيعها بشكل مستدام.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي استحدث مؤخرا ما بات يُعرف بـ"الخط البرتقالي"، الذي يتجاوز "الخط الأصفر" المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025

