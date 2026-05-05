الصحة العالمية: خطر فيروس هانتا على البشر ما يزال منخفضا

2026-05-05 02:25:28
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بما يشتبه في أنه فيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا الدكتور هانز هنري بي كلوغ، في بيان، مساء أمس الاثنين، بأن الخطر على عامة الناس ما يزال منخفضاً، ولا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر".

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن أحد المرضى يرقد حالياً في العناية المركزة بأحد مستشفيات جنوب أفريقيا، مضيفة أنها تعمل مع السلطات لإجلاء مسافرين آخريْن من على متن السفينة تظهر عليهما أعراض المرض.

وتوجد أنواع عديدة من فيروس هانتا، تختلف في انتشارها الجغرافي، وأعراضها السريرية، ومعدل الوفيات الناتجة عنه. فيما يفيد المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة (BAG)، بأن نوعاً واحداً فقط من فيروس هانتا ينتقل من شخص لآخر، إلا أنه نادر جداً.

ويوجد فيروس هانتا في جميع قارات العالم. واشتق اسمه من نهر هانتان الذي يتدفق بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. خلال الحرب الكورية في أوائل خمسينيات القرن الماضي، حيث أصيب أكثر من 3000 جندي بالفيروس.

