الصحة العالمية: خطر فيروس هانتا على البشر ما يزال منخفضا
وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا الدكتور هانز هنري بي كلوغ، في بيان، مساء أمس الاثنين، بأن الخطر على عامة الناس ما يزال منخفضاً، ولا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر".
وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن أحد المرضى يرقد حالياً في العناية المركزة بأحد مستشفيات جنوب أفريقيا، مضيفة أنها تعمل مع السلطات لإجلاء مسافرين آخريْن من على متن السفينة تظهر عليهما أعراض المرض.
وتوجد أنواع عديدة من فيروس هانتا، تختلف في انتشارها الجغرافي، وأعراضها السريرية، ومعدل الوفيات الناتجة عنه. فيما يفيد المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة (BAG)، بأن نوعاً واحداً فقط من فيروس هانتا ينتقل من شخص لآخر، إلا أنه نادر جداً.
ويوجد فيروس هانتا في جميع قارات العالم. واشتق اسمه من نهر هانتان الذي يتدفق بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. خلال الحرب الكورية في أوائل خمسينيات القرن الماضي، حيث أصيب أكثر من 3000 جندي بالفيروس.
