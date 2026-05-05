إعلام إيراني: مقتل 5 مدنيين في هجمات أمريكية على قوارب مدنية

إعلام إيراني: مقتل 5 مدنيين في هجمات أمريكية على قوارب مدنية
وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلاً عن قائد عسكري لم يُكشف عن اسمه، أن الولايات المتحدة هاجمت زوارق مدنية إيرانية.
وأضاف أن 6 قوارب سريعة استهدفتها الولايات المتحدة، لا تعود إلى الحرس الثوري الإيراني، بل إلى مدنيين، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي على ما أورده التلفزيون الإيراني.
مع دخول اليوم الـ67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس دونالد ترامب إطلاق عملية لـ”تحرير” حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.
ولاحقاً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية“سنتكوم” أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة عبرت مضيق هرمز وبدأت مهامها في الخليج، مدعية أن“سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي تمكنتا بالفعل من عبور المضيق بنجاح، كخطوة أولى في هذا المسار”.
في المقابل، نقلت وكالة أنباء“فارس” أن فرقاطة أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت إلى العودة بعد تجاهلها التحذيرات، مدعية أن صاروخين أصاباها أثناء إبحارها، وهو ما نفته“سنتكوم” لاحقاً.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، عقب تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان، دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment