إعلام إيراني: مقتل 5 مدنيين في هجمات أمريكية على قوارب مدنية

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة /PNN- ذكر إعلام إيراني، الثلاثاء، أن 5 مدنيين قتلوا في هجمات شنتها الولايات المتحدة واستهدفت قوارب سريعة وقوارب نقل مدنية قرب السواحل الإيرانية.

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلاً عن قائد عسكري لم يُكشف عن اسمه، أن الولايات المتحدة هاجمت زوارق مدنية إيرانية.

وأضاف أن 6 قوارب سريعة استهدفتها الولايات المتحدة، لا تعود إلى الحرس الثوري الإيراني، بل إلى مدنيين، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي على ما أورده التلفزيون الإيراني.

مع دخول اليوم الـ67 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس دونالد ترامب إطلاق عملية لـ”تحرير” حركة السفن العالقة في مضيق هرمز، في حين حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أنها ستهاجم أي قوة أجنبية إذا اقتربت من المضيق.

ولاحقاً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية“سنتكوم” أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة عبرت مضيق هرمز وبدأت مهامها في الخليج، مدعية أن“سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي تمكنتا بالفعل من عبور المضيق بنجاح، كخطوة أولى في هذا المسار”.

في المقابل، نقلت وكالة أنباء“فارس” أن فرقاطة أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت إلى العودة بعد تجاهلها التحذيرات، مدعية أن صاروخين أصاباها أثناء إبحارها، وهو ما نفته“سنتكوم” لاحقاً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، عقب تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان، دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن.