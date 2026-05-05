ارتفاع إيرادات بالانتير تكنولوجيز بنسبة 85% خلال الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بالانتير تكنولوجيز عن تحقيق ارتفاع كبير في إيراداتها ربع السنوية، مع زيادة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل في ظل الطلب القوي على منتجاتها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة مساء أمس الاثنين إن إيراداتها خلال الربع الأول زادت بنسبة 85% سنويا إلى 1.6 مليار دولار، في حين بلغ صافي أرباحها 870.5 مليون دولار، مقابل 214 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

يذكر أن بالانتير متخصصة في تطوير أدوات تحليل مجموعات البيانات الكبيرة والبرمجيات التي تستخدمها الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية.

جاء نمو إيراداتها خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مدفوعا بشكل خاص بنشاطها في الولايات المتحدة حيث تضاعفت إيراداتها إلى 1.28 مليار دولار.

وزادت مبيعاتها إلى الهيئات الحكومية بنسبة 84% إلى 687 مليار دولار، في حين زادت مبيعاتها للشركات والهيئات التجارية الأمريكية بنسبة 133% إلى 595 مليون دولار.

وتستخدم جهات حكومية أمريكية مثل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الحرب (البنتاجون) برمجيات بالانتير، وهناك تقارير إعلامية عن استخدامها في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال أليكس كارب الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر مع المحللين إن الطلب الأمريكي كان قويا للدرجة الذي كافحت معها الشركة لكي تلبيه.