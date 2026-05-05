تعزيز توقع اتفاقيات بقيمة 104.6 مليارات درهم خلالاصنع في الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت "تعزيز"، اليوم، عن توقيع اتفاقيات طويلة الأمد تشمل بيع وتوريد المواد الأولية على امتداد محفظة أعمالها من الكيماويات، بما في ذلك الميثانول، والبولي فينيل كلوريد، وثنائي كلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية، والملح، والغاز الطبيعي، بقيمة تبلغ 104.6 مليار درهم (28.5 مليار دولار)، وذلك خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات 2026".

وتتراوح مدة الاتفاقيات من خمس إلى 25 عاماً، وتضمن تأمين الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية المحلية الموثوقة، بما يساهم في دعم إنتاج الكيماويات على نطاق واسع في دولة الإمارات، وترسيخ دور "تعزيز" في بناء منظومة محلية متكاملة للصناعات الكيماوية.

وتشمل هذه الصفقات اتفاقيات بيع مع "أدنوك" و"برومان" لتوريد الميثانول، و"شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" للصودا الكاوية، و"ميتسوبيشي" لثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل والصودا الكاوية، و"ميتسوي وشركاه المحدودة" لثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومجموعة "سانمار" لثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل، و"ترايكون" لمادة البولي فينيل كلوريد وثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية، ومع شركة "فينمار" لتوريد مادتي ثنائي كلوريد الإيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز"،بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقيات طويلة الأمد تشكّل محطة مهمة للشركة ولخطط تعزيز النمو الصناعي في دولة الإمارات، لافتا إلى أنه من خلال جهودها لتلبية الطلب العالمي وتوفير المواد الأولية من مصادر محلية موثوقة، تستمر "تعزيز" في تحويل رؤيتها إلى واقع ملموس عبر إرساء دعائم أقوى لقطاع كيماويات عالمي المستوى، والمساهمة في تعزيز سلاسل القيمة المحلية، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتوفير فرص العمل، ودعم مرونة سلاسل التوريد في الدولة.

وتشمل الاتفاقية الموقعة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توريد حوالي 200 ألف طن متري جاف سنوياً من الصودا الكاوية، وتشكّل خطوة مهمة في إطار المساعي الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي.

وتعزز الاتفاقية مكانة "تعزيز" كأول مورّد رئيسي لمادة الصودا الكاوية المُنتجة في الإمارات إلى مصفاة الطويلة للألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تقع في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "كيزاد".

ووقعت "أدنوك للغاز" اتفاقية توريد مواد أولية مدتها 25 عاماً لتزويد مشروع "تعزيز للميثانول" بالغاز الطبيعي، بقيمة تتجاوز 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار).

كما وقّعت "تعزيز" اتفاقية مدتها 20 عاماً لتوريد الملح مع شركة "سما لإنتاج الملح"، ومقرها أبوظبي، بما يدعم عمليات الإنتاج في مجمع البولي فينيل كلوريد التابع لـ "تعزيز".

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات مُجتمعة تساهم في الاستفادة من الموارد المحلية لضمان توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من المواد الخام الأساسية، بما يساهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية ودعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي لدولة الإمارات.

ومن المخطط أن تنتج منطقة "تعزيز" للصناعات الكيماوية 4.7 مليون طن سنوياً من الكيماويات بمجرد اكتمال الأعمال الإنشائية في عام 2028.