حين يصمت اللسان... جهاز يقرأ أفكارك ويحولها إلى كلام

طوّر باحثون من جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH) في كوريا الجنوبية جهازا ذكيا جديدا على شكل قلادة تُرتدى حول الرقبة، قادرا على التقاط إشارات عضلية دقيقة مرتبطة بمحاولات التحدث، حتى في حال عدم إصدار أي صوت، وتحويلها إلى نص مكتوب أو كلام مُولّد بالذكاء الاصطناعي.

ويعتمد الابتكار على تقنية التخطيط الكهربائي للعضلات (Electromyography – EMG)، وهي تقنية طبية تُستخدم لرصد النشاط الكهربائي للعضلات، حيث تحتوي القلادة على مستشعرات دقيقة مدمجة على جانبها الداخلي، تقوم بتسجيل الإشارات الكهربائية الدقيقة الصادرة عن عضلات الحنجرة والرقبة أثناء محاولة الكلام، بما في ذلك الحالات التي تبقى فيها الشفاه ثابتة ولا تهتز الأحبال الصوتية.

وبعد جمع البيانات، تتم معالجتها عبر خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة، جرى تدريبها على كميات كبيرة من أنماط الإشارات العضلية، بهدف التعرف على العلاقات بين الحركات الدقيقة للأعضاء المسؤولة عن النطق وبين الكلمات والجمل المقابلة لها، ومن ثم تحويلها إلى نص أو صوت اصطناعي.

ويتميز الجهاز بتصميم "جاف بالكامل"، إذ لا يعتمد على أي مواد هلامية موصلة أو أقطاب رطبة كما هو شائع في بعض أجهزة القياس الحيوي، ما يجعله أكثر راحة وأقل إزعاجا للجلد عند الاستخدام الطويل، كما صُمم من نسيج مرن يسمح بارتدائه لساعات دون شعور بعدم الراحة.

ويتضمن الجهاز 14 قناة استشعار موزعة بشكل استراتيجي حول الرقبة، ما يتيح التقاط أدق التغيرات في نشاط العضلات المرتبطة بالنطق، كما يتميز بانخفاض استهلاك الطاقة، ما يسمح له بالعمل لفترات طويلة دون الحاجة إلى شحن متكرر.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تطوير وسائل تواصل بديلة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النطق، مثل المصابين بعد السكتات الدماغية، أو المرضى الذين فقدوا القدرة على الكلام نتيجة عمليات جراحية في الحنجرة، إضافة إلى من يعانون من تلف في الأحبال الصوتية، والذين يعتمدون حاليا على أنظمة تحويل النص إلى كلام يدوية.

ولا يقتصر هذا التوجه البحثي على جامعة POSTECH، إذ يعمل فريق في جامعة كامبريدج على مشروع مماثل يُعرف باسم Revoice، يعتمد على نماذج لغوية كبيرة ومستشعرات حساسة لدعم مرضى السكتات الدماغية في استعادة القدرة على التواصل.

كما تُجري فرق بحثية أخرى تجارب على تقنيات تعتمد على قياس توتر أنسجة الرقبة لتحويل الحركات غير المنطوقة إلى كلام مُركّب.

ورغم التقدم المحقق، يؤكد الباحثون أن التقنية لا تزال في مرحلة التطوير، حيث يتطلب الأمر تحسين قدرة الأنظمة على التكيف مع اختلاف اللهجات وأنماط النطق، بالإضافة إلى ضمان دقة الأداء في البيئات المليئة بالضوضاء والتشويش.

ويشير الفريق إلى أن وصول هذه الأجهزة إلى الاستخدام التجاري الواسع لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت، إلا أن النتائج الحالية تمثل خطوة متقدمة في مسار تطوير واجهات التفاعل بين الإنسان والآلة، وفتح آفاق جديدة للتواصل الصامت المعتمد على الذكاء الاصطناعي.