جهاز الخدمة السرية الأميركية يعلن إصابة مسلح إثر تبادل لإطلاق النار قرب البيت الأبيض

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركى ليل الاثتين وقوع حادت إطلاق نار قرب البيت الأبيض ما أسفر عن إصابة مسلح دون الكشف عن دوافعه.

وذكر جهاز الخدمة السرية في بيان أنه "تم إطلاق النار على شخص واحد من قبل جهات إنفاذ القانون وحالته غير معروفة".

وأضاف البيان أن "الحادت جاء نتيجة مواجهة بين شخص مسلح وجهاز الخدمة السرية" المكلف بحماية الرئيس وكبار الشخصيات الحكومية والعسكرية.

جاء ذلك في وقت تشهد العاصمة الأميركية واشنطن انتشارا أمنيا مكثفا في محيط المؤسسات الحكومية الحساسة لاسيما القريبة من البيت الأبيض حيث تتولى الخدمة السرية مسؤولية حماية كبار المسؤولين والمنشآت الحيوية.

وقبل نحو أسبوعين أطلق مسلح النار خلال حفل في العاصمة واشنطن كان يحضره الرئيس الأميركى دونالد ترامب ونائبه جى دي فانس وأعضاء من حكومته.

ووجهت وزارة العدل عددا من التهم لمطلق النار بينها محاولة اغتيال الرئيس ترامب.

MENAFN05052026000130011022ID1111068077