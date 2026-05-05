  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
جهاز الخدمة السرية الأميركية يعلن إصابة مسلح إثر تبادل لإطلاق النار قرب البيت الأبيض

جهاز الخدمة السرية الأميركية يعلن إصابة مسلح إثر تبادل لإطلاق النار قرب البيت الأبيض

2026-05-05 01:44:43
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركى ليل الاثتين وقوع حادت إطلاق نار قرب البيت الأبيض ما أسفر عن إصابة مسلح دون الكشف عن دوافعه.
وذكر جهاز الخدمة السرية في بيان أنه "تم إطلاق النار على شخص واحد من قبل جهات إنفاذ القانون وحالته غير معروفة".
وأضاف البيان أن "الحادت جاء نتيجة مواجهة بين شخص مسلح وجهاز الخدمة السرية" المكلف بحماية الرئيس وكبار الشخصيات الحكومية والعسكرية.
جاء ذلك في وقت تشهد العاصمة الأميركية واشنطن انتشارا أمنيا مكثفا في محيط المؤسسات الحكومية الحساسة لاسيما القريبة من البيت الأبيض حيث تتولى الخدمة السرية مسؤولية حماية كبار المسؤولين والمنشآت الحيوية.
وقبل نحو أسبوعين أطلق مسلح النار خلال حفل في العاصمة واشنطن كان يحضره الرئيس الأميركى دونالد ترامب ونائبه جى دي فانس وأعضاء من حكومته.
ووجهت وزارة العدل عددا من التهم لمطلق النار بينها محاولة اغتيال الرئيس ترامب.

MENAFN05052026000130011022ID1111068077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث