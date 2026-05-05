جهاز الخدمة السرية الأميركية يعلن إصابة مسلح إثر تبادل لإطلاق النار قرب البيت الأبيض

جهاز الخدمة السرية الأميركية يعلن إصابة مسلح إثر تبادل لإطلاق النار قرب البيت الأبيض
أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركى ليل الاثتين وقوع حادت إطلاق نار قرب البيت الأبيض ما أسفر عن إصابة مسلح دون الكشف عن دوافعه.
وذكر جهاز الخدمة السرية في بيان أنه "تم إطلاق النار على شخص واحد من قبل جهات إنفاذ القانون وحالته غير معروفة".
وأضاف البيان أن "الحادت جاء نتيجة مواجهة بين شخص مسلح وجهاز الخدمة السرية" المكلف بحماية الرئيس وكبار الشخصيات الحكومية والعسكرية.
جاء ذلك في وقت تشهد العاصمة الأميركية واشنطن انتشارا أمنيا مكثفا في محيط المؤسسات الحكومية الحساسة لاسيما القريبة من البيت الأبيض حيث تتولى الخدمة السرية مسؤولية حماية كبار المسؤولين والمنشآت الحيوية.
وقبل نحو أسبوعين أطلق مسلح النار خلال حفل في العاصمة واشنطن كان يحضره الرئيس الأميركى دونالد ترامب ونائبه جى دي فانس وأعضاء من حكومته.
ووجهت وزارة العدل عددا من التهم لمطلق النار بينها محاولة اغتيال الرئيس ترامب.
