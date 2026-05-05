بالفيديو إبعاد وافدين يبيعان الإطارات المستعملة باعتبارها جديدة

بالفيديو إبعاد وافدين يبيعان الإطارات المستعملة باعتبارها جديدة
قالت وزارة الداخلية إن رجال قطاع الأمن العام وبالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك تمكنوا من ضبط وافدين يقومان ببيع إطارات مستعملة على أنها جديدة بعد التلاعب بتاريخ صلاحيتها في منطقة الشويخ الصناعية.
وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، انه في إطار الجهود الرقابية المشتركة تم ضبط شخصين، إلى جانب عدد من الحاويات المستخدمة في تخزين إطارات مركبات مستعملة تمهيدا لإعادة طرحها في الأسواق، حيث تم العثور على 1200 إطار بمختلف المقاسات.
وذكرت «الداخلية» انه تبين من خلال الفحص قيام المتهمين بإعادة تسويق الإطارات المستعملة على أنها جديدة بعد التلاعب في تاريخ صلاحيتها باستخدام مواد مخصصة لذلك، في صورة تعد من صور الغش التجاري وتضليل المستهلكين، فضلا عما تشكله هذه الممارسات من خطر مباشر على سلامة مرتادي الطريق نتيجة ضعف كفاءة الإطارات وعدم ملاءمتها لظروف القيادة، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
هذا، وتم تحرير محضر ضبط تحت مسمى «حيازة أو بيع إطارات مستعملة»، وذلك وفقا للبند رقم 5 من المادة 16 للقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2024، والتحفظ على المتهمين وإحالتهما إلى جهة الاختصاص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، بما في ذلك الإبعاد عن البلاد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment