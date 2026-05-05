بالفيديو إبعاد وافدين يبيعان الإطارات المستعملة باعتبارها جديدة



قالت وزارة الداخلية إن رجال قطاع الأمن العام وبالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك تمكنوا من ضبط وافدين يقومان ببيع إطارات مستعملة على أنها جديدة بعد التلاعب بتاريخ صلاحيتها في منطقة الشويخ الصناعية.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، انه في إطار الجهود الرقابية المشتركة تم ضبط شخصين، إلى جانب عدد من الحاويات المستخدمة في تخزين إطارات مركبات مستعملة تمهيدا لإعادة طرحها في الأسواق، حيث تم العثور على 1200 إطار بمختلف المقاسات.

وذكرت «الداخلية» انه تبين من خلال الفحص قيام المتهمين بإعادة تسويق الإطارات المستعملة على أنها جديدة بعد التلاعب في تاريخ صلاحيتها باستخدام مواد مخصصة لذلك، في صورة تعد من صور الغش التجاري وتضليل المستهلكين، فضلا عما تشكله هذه الممارسات من خطر مباشر على سلامة مرتادي الطريق نتيجة ضعف كفاءة الإطارات وعدم ملاءمتها لظروف القيادة، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

هذا، وتم تحرير محضر ضبط تحت مسمى «حيازة أو بيع إطارات مستعملة»، وذلك وفقا للبند رقم 5 من المادة 16 للقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2024، والتحفظ على المتهمين وإحالتهما إلى جهة الاختصاص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، بما في ذلك الإبعاد عن البلاد.

