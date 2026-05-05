حسين المنصور ينتظر عرض النفس المطمئنة



أحمد الفضلي

انتهى الفنان حسين المنصور من تصوير آخر مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثلة بمسلسل «النفس المطمئنة» والذي من المقرر أن يعرض في الايام المقبلة بعد الانتهاء من مونتاج كل الحلقات.

من جانبه، أعرب الفنان حسين المنصور عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل الذي جمعه بالعديد من الأسماء التي لم يجتمع معها منذ فترة طويلة وأبرزها، الفنان إبراهيم الحربي، مشيرا إلى أن المسلسل سبق أن تم تغيير اسمه، ويضم العديد من الأسماء مثل يعقوب الفرحان وهيا عبدالسلام وليلى عبدالله وعبدالله البلوشي وحسين الحداد وسارة عبدالله وغيرهم من الأسماء ممن عملوا بقيادة المخرج سعيد الماروق.

وعن دوره في العمل، ذكر المنصور من خلال حديثه لـ«الأنباء» انه يقدم دور أب متسلط على حياة ابنه ويتحكم بحياته الخاصة بما فيها مسألة اختياره لشريكة حياته، وتدور في هذا الإطار العديد من الأحداث على امتداد حلقات العمل.

