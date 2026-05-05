حسين المنصور ينتظر عرض النفس المطمئنة

حسين المنصور ينتظر عرض النفس المطمئنة
أحمد الفضلي
انتهى الفنان حسين المنصور من تصوير آخر مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثلة بمسلسل «النفس المطمئنة» والذي من المقرر أن يعرض في الايام المقبلة بعد الانتهاء من مونتاج كل الحلقات.
من جانبه، أعرب الفنان حسين المنصور عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل الذي جمعه بالعديد من الأسماء التي لم يجتمع معها منذ فترة طويلة وأبرزها، الفنان إبراهيم الحربي، مشيرا إلى أن المسلسل سبق أن تم تغيير اسمه، ويضم العديد من الأسماء مثل يعقوب الفرحان وهيا عبدالسلام وليلى عبدالله وعبدالله البلوشي وحسين الحداد وسارة عبدالله وغيرهم من الأسماء ممن عملوا بقيادة المخرج سعيد الماروق.
وعن دوره في العمل، ذكر المنصور من خلال حديثه لـ«الأنباء» انه يقدم دور أب متسلط على حياة ابنه ويتحكم بحياته الخاصة بما فيها مسألة اختياره لشريكة حياته، وتدور في هذا الإطار العديد من الأحداث على امتداد حلقات العمل.
