إيمان النجم الإعلام في الصفوف الأمامية والبرنامج أعادني إلى الناس من جديد



ياسر العيلة

حين يذكر الحضور الإذاعي المتفرد تقف الإعلامية إيمان النجم في الصفوف الأولى، ليس فقط كصوت مألوف، بل كحالة إعلامية متكاملة صنعت لنفسها مدرسة خاصة في التقديم، جمعت بين المهنية والدفء الإنساني، وبين سرعة البديهة وعمق الطرح، ومع مرور عام ونصف العام على انطلاقة برنامجها الإذاعي الناجح «دايم مع إيمان النجم» عبر أثير إذاعة 360 FM، تواصل تأكيد حضورها اللافت.

«الأنباء» التقت إيمان قبل إحدى الحلقات، في حوار كشف الكثير من ملامح تجربتها، ورؤيتها لدور الإعلام في الأزمات، وأسرار تميز برنامجها، فإلى التفاصيل:

ما الذي أضافه برنامج «دايم مع إيمان النجم» لك بعد هذا المشوار الإعلامي الكبير؟

٭ أعادني إلى البدايات، لكن بروح جديدة ومحدثة، فبداياتي كانت قريبة جدا من الناس، من خلال الاتصالات المباشرة والرسائل، وعدت اليوم إلى نفس الفكرة بشكل أكثر وعيا ونضجا، ففي زمن «السوشيال ميديا» كان لا بد من العودة إلى الإنسان الحقيقي، لكن بأسلوب مختلف يراعي المهنية وحدود الطرح، لأن ليس كل ما يعرف يقال.

ماذا عن دور البرنامج خلال الأزمة التي تمر بها الكويت والمنطقة؟

٭ في مثل هذه الظروف، يجب أن نكون جميعا في صف واحد، واخترنا أن يكون دورنا إيجابيا، خاصة مع كثافة الأخبار السياسية التي قد تخلق توترا لدى الناس، سعينا إلى تقديم محتوى يخفف من هذا الضغط ويقدم الواقع بصورة أكثر توازنا وهدوءا.

كيف يتم اختيار موضوعات الحلقات؟

٭ بالتنسيق مع مخرج البرنامج هاشم محمد، الذي أعتز بالعمل معه، أحيانا نحدد موضوعا مسبقا، وأحيانا أخرى يفرض الواقع موضوعا جديدا في لحظته فنواكبه فورا، كما نحرص على اختيار نوعية مميزة من المتصلين، بحيث يضيف كل مشارك قيمة حقيقية للحلقة.

ما أبرز الموضوعات التي طرحت خلال الأزمة؟

٭ من أهمها موضوع الأطفال وكيفية احتوائهم في أوقات الخوف، كنا من أوائل البرامج التي تناولت هذا الجانب، واستضفنا مختصين نفسيين، كما حرصنا على إشراك الفنانين والمشاهير لإيصال رسائل تطمئن المجتمع.

هل ترى أن الصفوف الأمامية حصلوا على حقهم؟

٭ مهما قدمنا فلن نوفيهم حقهم، هم يعملون على مدار الساعة في كل الأزمات، وليس فقط اليوم من الطواقم الطبية إلى رجال الأمن والإعلام، جميعهم أبطال حقيقيون.

هل يعد الإعلام ضمن الصفوف الأمامية؟

٭ بالتأكيد، الإعلام هو الجسر الذي ينقل جهود هؤلاء الأبطال إلى الناس، وأشيد هنا بزملائي في إذاعة وتلفزيون الكويت، خاصة في قطاع الأخبار، فهم يقومون بدور بطولي بكل المقاييس.

ماذا عن اختيار الأغاني في البرنامج؟

٭ نختارها بعناية وفق نبض الشارع والمرحلة، بحيث تكون منسجمة مع الحالة العامة التي يعيشها المجتمع.

كيف تعاملتم مع غياب الاتصالات المباشرة؟

٭ رغم صعوبة الابتعاد عن التفاعل المباشر، إلا أن الرسائل الصوتية كشفت لنا مستوى وعي وثقافة المستمعين، ومنحتنا شعورا بالتفاؤل بأن المجتمع بخير.

وكيف ترين تلاحم الشعب الكويتي وقت الأزمات؟

٭ هذا أجمل ما في أهل الكويت، دائما يد واحدة في كل أزمة نعود أقوى، ونثبت أن هذا الوطن يجمع أبناءه مهما كانت الظروف.

هل قام الإعلاميون والمشاهير بدورهم؟

٭ هناك من كان حاضرا بقوة، وهناك من فضل الابتعاد خوفا من الخطأ، ونسبة قليلة جدا لم تؤد دورها كما يجب، لكن التاريخ يشهد أن للإعلام دورا بطوليا، كما حدث في فترات سابقة.

هل كانت لك مشاركات وطنية مرتبطة بالأحداث الجارية؟

٭ شاركت في عدة أعمال وطنية بدافع الواجب قبل أي اعتبار آخر، وأنا حظيت بفرصة التعاون مع الفنان بشار الشطي ضمن عمل وطني لصالح شركة stc، حيث تم اختياري لتقديم صوت مؤثر حمل رسالة وجدانية تواكب المرحلة، وشاركت كذلك في أوبريت وطني بعنوان «ما هزنا الموت»، ليكون من أوائل الأعمال التي واكبت الأزمة وفتحت الباب أمام موجة من الإنتاجات الوطنية اللاحقة، وأشيد أيضا بتعاوني مع الشيخة عهود الصباح في عمل وطني حمل رسالة شكر وتقدير لأبطال الصفوف الأمامية، وقد ساهمت في كتابة النص وتعديله، وأنا ممتنة للشيخة أبرار الصباح لاختياري ضمن فريق عمل «وتبقى الكويت».

ما جديدك خلال الفترة المقبلة؟

٭ أعمل حاليا مع المخرج هاشم محمد على مشروع جديد ومختلف.

وما الذي يميز المخرج هاشم محمد عن غيره؟

٭ هاشم يتميز بروح إبداعية متجددة وقدرة دائمة على طرح أفكار مبتكرة، وأنا لا أختار المخرج بناء على الأسماء، بل على الانسجام الفكري وسرعة البديهة والقدرة على الابتكار، فنجاحي لم يكن يوما إنجازا فرديا، بل هو ثمرة عمل جماعي يقف خلفه فريق متكامل من الكفاءات التي رافقتها طوال مسيرتي، سواء في الإذاعة أو التلفزيون، ففي الإذاعة عملت مع المخرجين رائد الراشد، جاسم الفرس، سمير بوحمد، جابر الجاسر، وليد العويس، بدر الأستاذ، إضافة إلى الراحل محمد عيسى، أما على مستوى التلفزيون، فتعاونت مع مجموعة من المخرجين في برنامج «بيتك» بتلفزيون الكويت، من بينهم جابر الحربي، فوزان الفوزان، محمد بولند، والخالدي، كما عملت خلال تجربتي في «الوطن» مع أسماء بارزة، يتقدمهم المخرج الكبير أحمد الدوغجي، إلى جانب سليمان الخراز وعلي حسن، وعقب عودتي إلى تلفزيون الكويت، تعاونت مع المخرج طلال البرجس في عدد من البرامج، منها «وجهة نظر» و«الليلة» و«يمعة اليمعة»، قبل أن أعود مجددا إلى الإذاعة عبر 360 FM، لأجدد شراكتي مع هاشم محمد.

ماذا تقولين في الختام؟

٭ أتوجه برسالة تقدير لكل من شاركني رحلتي المهنية، فكل اسم عملت معه كان شريكا حقيقيا في صناعة نجاحي.

MENAFN05052026000130011022ID1111068073