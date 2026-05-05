خالد أمين زيوس يواجه هرقل في الجابرية

خالد أمين زيوس يواجه هرقل في الجابرية
بشار جاسم الكندري
انضم الفنان خالد أمين إلى فريق مسرحية «هرقل»، في عودة لافتة له إلى مسرح الكبار، حيث يجسد شخصية «زيوس»، ملك الآلهة، في خطوة تضيف ثقلا واضحا للعمل المنتظر.
ويواصل فريق المسرحية استعداداته لتقديم العرض على خشبة مسرح دار المهن الطبية بمنطقة الجابرية 14 الجاري، بمشاركة مجموعة من الأسماء المعروفة، بينهم هيفاء عادل، فيصل العميري، بشار الجزاف، لولوة الملا، آلاء الهندي، مريم شعيب، ومحمد الكاظمي، إلى جانب فنانين آخرين.
العمل من تأليف وإخراج نجف جمال، ويقدم قصة هرقل بأسلوب حديث، يركز على الجانب الإنساني في الشخصية، وليس فقط قوتها المعروفة في الأساطير.
وكما هو معروف في القصة الاسطورية أن «زيوس» هو أب «هرقل» المولود من امرأة بشرية، الذي عاش حياة مليئة بالتحديات بسبب غضب زوجة أبيه «هيرا» عليه، ليمر بعد ذلك بأزمة كبيرة يواجه من خلالها مواقف كثيرة تجعله أكثر نضجا، وتكشف جوانب مختلفة من شخصيته، بين القوة والضعف.
المسرحية تقدم القصة بطريقة بسيطة وقريبة من الجمهور، تجمع بين لحظات خفيفة وأخرى جادة، مع اهتمام بالجانب البصري وحركة الممثلين على المسرح، كما تركز على قيم واضحة مثل الشجاعة والصداقة والإصرار، لتقديم حكاية يمكن أن يتفاعل معها الجمهور اليوم.
ومع مشاركة خالد أمين في دور «زيوس»، يضيف العمل بعدا مهما في العلاقة بين هرقل ومصيره، ما يعزز من حضور القصة على المسرح بشكل مختلف إلى تقديم عرض يجمع بين المتعة والفكرة، ويعيد تقديم واحدة من أشهر القصص بطريقة أبسط وأكثر قربا من المشاهد.
