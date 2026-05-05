خالد أمين زيوس يواجه هرقل في الجابرية



بشار جاسم الكندري

انضم الفنان خالد أمين إلى فريق مسرحية «هرقل»، في عودة لافتة له إلى مسرح الكبار، حيث يجسد شخصية «زيوس»، ملك الآلهة، في خطوة تضيف ثقلا واضحا للعمل المنتظر.

ويواصل فريق المسرحية استعداداته لتقديم العرض على خشبة مسرح دار المهن الطبية بمنطقة الجابرية 14 الجاري، بمشاركة مجموعة من الأسماء المعروفة، بينهم هيفاء عادل، فيصل العميري، بشار الجزاف، لولوة الملا، آلاء الهندي، مريم شعيب، ومحمد الكاظمي، إلى جانب فنانين آخرين.

العمل من تأليف وإخراج نجف جمال، ويقدم قصة هرقل بأسلوب حديث، يركز على الجانب الإنساني في الشخصية، وليس فقط قوتها المعروفة في الأساطير.

وكما هو معروف في القصة الاسطورية أن «زيوس» هو أب «هرقل» المولود من امرأة بشرية، الذي عاش حياة مليئة بالتحديات بسبب غضب زوجة أبيه «هيرا» عليه، ليمر بعد ذلك بأزمة كبيرة يواجه من خلالها مواقف كثيرة تجعله أكثر نضجا، وتكشف جوانب مختلفة من شخصيته، بين القوة والضعف.

المسرحية تقدم القصة بطريقة بسيطة وقريبة من الجمهور، تجمع بين لحظات خفيفة وأخرى جادة، مع اهتمام بالجانب البصري وحركة الممثلين على المسرح، كما تركز على قيم واضحة مثل الشجاعة والصداقة والإصرار، لتقديم حكاية يمكن أن يتفاعل معها الجمهور اليوم.

ومع مشاركة خالد أمين في دور «زيوس»، يضيف العمل بعدا مهما في العلاقة بين هرقل ومصيره، ما يعزز من حضور القصة على المسرح بشكل مختلف إلى تقديم عرض يجمع بين المتعة والفكرة، ويعيد تقديم واحدة من أشهر القصص بطريقة أبسط وأكثر قربا من المشاهد.

