وكيل الكهرباء تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية لتطوير قطاع الطاقة

وكيل الكهرباء تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية لتطوير قطاع الطاقة
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل أن مشاركة وفد الوزارة برئاسته في منصة «اصنع في الإمارات» تأتي حرصا منها على تعزيز أواصر التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة الكهربائية والمياه والطاقة المتجددة بما يدعم توجهات التنمية المستدامة ويواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة. جاء ذلك في لقاء لـ«كونا» مع د.الزامل خلال ترؤسه وفد الوزارة في فعاليات المنصة التي انطلقت أمس في أبوظبي بحضور نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقال الزامل إن مشاركة الوزارة في هذا الحدث الصناعي البارز تمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات التصنيع والطاقة وبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية في الإمارات والدول المشاركة بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وثمن باسم الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث الذي أصبح منصة رائدة تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأكد التزام وزارة الكهرباء والماء بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة ودعم الابتكار وتحقيق الاستدامة انسجاما مع رؤية دولة الكويت وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
وقد انطلقت فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026» بنسختها الخامسة أمس في مركز أدنيك بأبوظبي تحت شعار «الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى» بمشاركة وزراء وقادة أعمال ومستثمرين وصناعيين ومبتكرين من المنطقة والعالم وتتمثل مشاركة وفد الكويت في الفعالية بعدد من المسؤولين في قطاعات الأشغال والكهرباء والإسكان.
