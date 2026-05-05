وكيل الكهرباء تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية لتطوير قطاع الطاقة



أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل أن مشاركة وفد الوزارة برئاسته في منصة «اصنع في الإمارات» تأتي حرصا منها على تعزيز أواصر التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة الكهربائية والمياه والطاقة المتجددة بما يدعم توجهات التنمية المستدامة ويواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة. جاء ذلك في لقاء لـ«كونا» مع د.الزامل خلال ترؤسه وفد الوزارة في فعاليات المنصة التي انطلقت أمس في أبوظبي بحضور نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقال الزامل إن مشاركة الوزارة في هذا الحدث الصناعي البارز تمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات التصنيع والطاقة وبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية في الإمارات والدول المشاركة بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وثمن باسم الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث الذي أصبح منصة رائدة تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد التزام وزارة الكهرباء والماء بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة ودعم الابتكار وتحقيق الاستدامة انسجاما مع رؤية دولة الكويت وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

وقد انطلقت فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026» بنسختها الخامسة أمس في مركز أدنيك بأبوظبي تحت شعار «الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى» بمشاركة وزراء وقادة أعمال ومستثمرين وصناعيين ومبتكرين من المنطقة والعالم وتتمثل مشاركة وفد الكويت في الفعالية بعدد من المسؤولين في قطاعات الأشغال والكهرباء والإسكان.

