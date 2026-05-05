السفير البريطاني المقبرة المسيحية القديمة ذاكرة تروي فصولا مهمة من تاريخ العلاقات الكويتية - البريطانية



أسامة دياب

أجرى السفير البريطاني لدى الكويت قدسي رشيد زيارة تفقدية وتكريمية إلى مقبرة المسيحيين القديمة الكائنة في «شرق»، في خطوة تعكس الاعتزاز بالإرث التاريخي المشترك والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأكد السفير قدسي رشيد أن الزيارة فرصة للاطلاع على جانب مهم من التاريخ المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن المقبرة أنشئت قبل أكثر من قرن، حين كانت تقع على أطراف مدينة الكويت، بينما أصبحت اليوم جزءا من قلبها الحديث.

وأوضح أن المقبرة تحتضن رفات عدد من البريطانيين الذين أسهموا في خدمة الكويت خلال مراحل تاريخية مختلفة، سواء في المجال السياسي أو في قطاع النفط، لاسيما خلال خمسينيات القرن الماضي.

ولفت إلى أن من أبرز الشخصيات المرتبطة بالمقبرة الكابتن وليام هنري شكسبير، الذي شغل منصب الوكيل السياسي البريطاني في الكويت، حيث حرص على التعرف إلى تفاصيل سيرته ودوره في تلك المرحلة.

وأشار رشيد إلى عمق العلاقات التاريخية التي جمعت بين الجانبين، مستذكرا الصداقة التي ربطت شكسبير بالشيخ مبارك الصباح (مبارك الكبير)، والتي عكست مستوى عاليا من التقارب بين بريطانيا والأسرة الحاكمة والمجتمع الكويتي آنذاك.

وأضاف ان هذه العلاقات استمرت وتطورت عبر مختلف المراحل، منذ ما قبل الاستقلال وصولا إلى الوقت الراهن.

وشدد على أن البلدين يتقاسمان روابط راسخة ومصالح مشتركة، مؤكدا أن استيعاب هذا الإرث التاريخي يسهم في تعزيز التعاون الثنائي واستشراف مستقبله، مشددا على متانة العلاقات البريطانية - الكويتية واستمرارها.

من جانبه، أوضح الباحث في العلاقات الكويتية - البريطانية عيسى يحيى دشتي أن مقبرة المسيحيين القديمة في الكويت، التي أنشئت عام 1913 في منطقة الشرق، تعد شاهدا تاريخيا على وجود الجاليات الأجنبية في البلاد منذ مطلع القرن العشرين.

وبين أن إنشاء المقبرة جاء بمبادرة من المعتمد البريطاني الكابتن وليام هنري شكسبير، بعد وفاة عدد من المسيحيين وعدم توافر مكان مخصص لدفنهم، حيث تبرع الشيخ مبارك الصباح بأرضها، فيما أسهمت حكومة الهند البريطانية في بنائها عبر تمويل إنشاء سورها الطيني.

