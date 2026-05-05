الأشغال أعمال مكثفة لصيانة الطرق في مختلف المناطق

الأشغال أعمال مكثفة لصيانة الطرق في مختلف المناطق
عاطف رمضان
تواصل وزارة الأشغال العامة تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية ضمن العقود الجديدة للطرق في مختلف مناطق البلاد، وتشمل الأعمال خلال الفترة من 2 إلى 7 مايو أعمالا ميدانية مكثفة في عدد من المواقع بمختلف مناطق البلاد، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين بنيتها التحتية.
وفي أكبر انتشار جغرافي للأعمال، تشمل الصيانة عددا من الطرق الرئيسية، من بينها طريق العبدلي، وطريق الصبية، وتقاطع الدائري الرابع مع طريق المغرب، إضافة إلى طريق الدائري الرابع من تقاطع طريق المغرب حتى تقاطع شارع دمشق، وطريق الفحيحيل مقابل مشرف وسلوى، وطريق السالمي باتجاه مدينة الكويت، والجسر العلوي لتقاطع الدائري الرابع باتجاه السالمية، إلى جانب الدائري السابع من الكيلو 24 إلى 27 بالاتجاهين.
وفي هذا السياق، قال مدير مشروع العقد رقم 11 في وزارة الأشغال العامة م.عبدالله النقي إن الأعمال الجارية على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز تنفذ بتوجيهات وزيرة الأشغال العامة د.نورة الشعان، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية باشرت فرش الطبقة الإسفلتية الثالثة بمشاركة 160 آلية، وذلك على امتداد الطريق من تقاطع الدائري الخامس حتى تقاطع الدائري الرابع، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنجاز على أحد أهم المحاور الحيوية في البلاد.
وتمتد الأعمال إلى المناطق السكنية، حيث تشمل بمحافظة الجهراء مناطق سعد العبدالله قطع 10 و11 والقصر قطعة 4.
وفي محافظة العاصمة: النهضة قطعتي 2 و3، والقيروان قطع 1 و2 و3، وجابر الأحمد قطع 1 و2 و6، والصليبخات قطع 1 و2 و5، والدوحة قطعة 5، والروضة قطع 1 و4 و5، والدسمة من 1 إلى 6، والنزهة قطعتي 2 و3، والشامية من 1 إلى 10.
وفي حولي تشمل الأعمال: الجابرية قطع 9 و10 و11، والسالمية ومبارك العبدالله جميع القطع، والصديق قطعة 1، وقصر بيان قطعة A4، ومشرف قطع 1 و2 و4 و6، وسلوى قطع 5 و6 و7 و8 و9 و11، وبيان قطعتي 9 و12.
أما في محافظة مبارك الكبير فتشمل: المسايل من 1 إلى 5، والقرين من 1 إلى 5، والقصور قطع 5 و6 و7، وأبوفطيرة من 1 إلى 5، ومبارك الكبير قطع 2 و3 و6، والعدان من 2 إلى 7، والفنيطيس قطعة 8.
وفي الأحمدي: جابر العلي قطعة 8، والصباحية قطع 3 و4 و5، والفحيحيل من 1 إلى 11، والمنقف قطعة 3، والرقة قطعة 1، وصباح الأحمد السكنية قطعة A.
وفي الفروانية: العارضية قطع من 1 إلى 6 و8 و10، والعمرية قطع 2 و3 و5، وجليب الشيوخ من 1 إلى 5، والفردوس قطعة 6، وأشبيلية جميع القطع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment