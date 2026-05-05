الأشغال أعمال مكثفة لصيانة الطرق في مختلف المناطق



عاطف رمضان

تواصل وزارة الأشغال العامة تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية ضمن العقود الجديدة للطرق في مختلف مناطق البلاد، وتشمل الأعمال خلال الفترة من 2 إلى 7 مايو أعمالا ميدانية مكثفة في عدد من المواقع بمختلف مناطق البلاد، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين بنيتها التحتية.

وفي أكبر انتشار جغرافي للأعمال، تشمل الصيانة عددا من الطرق الرئيسية، من بينها طريق العبدلي، وطريق الصبية، وتقاطع الدائري الرابع مع طريق المغرب، إضافة إلى طريق الدائري الرابع من تقاطع طريق المغرب حتى تقاطع شارع دمشق، وطريق الفحيحيل مقابل مشرف وسلوى، وطريق السالمي باتجاه مدينة الكويت، والجسر العلوي لتقاطع الدائري الرابع باتجاه السالمية، إلى جانب الدائري السابع من الكيلو 24 إلى 27 بالاتجاهين.

وفي هذا السياق، قال مدير مشروع العقد رقم 11 في وزارة الأشغال العامة م.عبدالله النقي إن الأعمال الجارية على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز تنفذ بتوجيهات وزيرة الأشغال العامة د.نورة الشعان، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية باشرت فرش الطبقة الإسفلتية الثالثة بمشاركة 160 آلية، وذلك على امتداد الطريق من تقاطع الدائري الخامس حتى تقاطع الدائري الرابع، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنجاز على أحد أهم المحاور الحيوية في البلاد.

وتمتد الأعمال إلى المناطق السكنية، حيث تشمل بمحافظة الجهراء مناطق سعد العبدالله قطع 10 و11 والقصر قطعة 4.

وفي محافظة العاصمة: النهضة قطعتي 2 و3، والقيروان قطع 1 و2 و3، وجابر الأحمد قطع 1 و2 و6، والصليبخات قطع 1 و2 و5، والدوحة قطعة 5، والروضة قطع 1 و4 و5، والدسمة من 1 إلى 6، والنزهة قطعتي 2 و3، والشامية من 1 إلى 10.

وفي حولي تشمل الأعمال: الجابرية قطع 9 و10 و11، والسالمية ومبارك العبدالله جميع القطع، والصديق قطعة 1، وقصر بيان قطعة A4، ومشرف قطع 1 و2 و4 و6، وسلوى قطع 5 و6 و7 و8 و9 و11، وبيان قطعتي 9 و12.

أما في محافظة مبارك الكبير فتشمل: المسايل من 1 إلى 5، والقرين من 1 إلى 5، والقصور قطع 5 و6 و7، وأبوفطيرة من 1 إلى 5، ومبارك الكبير قطع 2 و3 و6، والعدان من 2 إلى 7، والفنيطيس قطعة 8.

وفي الأحمدي: جابر العلي قطعة 8، والصباحية قطع 3 و4 و5، والفحيحيل من 1 إلى 11، والمنقف قطعة 3، والرقة قطعة 1، وصباح الأحمد السكنية قطعة A.

وفي الفروانية: العارضية قطع من 1 إلى 6 و8 و10، والعمرية قطع 2 و3 و5، وجليب الشيوخ من 1 إلى 5، والفردوس قطعة 6، وأشبيلية جميع القطع.

