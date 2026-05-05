التجارة أكثر من 69 ألف معاملة تراخيص عبر مركز الكويت للأعمال في 2025

قالت وزارة التجارة والصناعة إن تقرير الأداء السنوي لعام 2025 أظهر تنفيذ أكثر من 69 ألف معاملة تراخيص عبر مركز الكويت للأعمال بما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي وتسارع وتيرة إنجاز المعاملات.

وأوضحت «التجارة» في بيان، أن مركز الكويت للأعمال سجل تأسيس 20452 شركة للأشخاص بعد اعتماد الطلبات، كما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 40521 ترخيصا، مضيفة أن نشاط تأسيس تراخيص الأعمال الحرة شهد تأسيس 7623 شركة، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة لهذا النشاط 7678 ترخيصا بما يعكس توسع نماذج العمل الحر وزيادة الإقبال عليه.

وبينت الوزارة أن التراخيص الفردية - المؤسسات - سجلت 17207 معاملات بإجمالي رسوم بلغت 573.29 ألف دينار (1.74 مليون دولار) وتصدر تجديد التراخيص 5840 معاملة تلاه إصدار تراخيص لأنشطة تجارية بعدد 1064 معاملة ثم تغيير العنوان بواقع 2464 معاملة.

وذكرت أن معاملات إلغاء التراخيص بلغت 3637 معاملة في حين سجلت معاملات التعديل على الأنشطة 789 معاملة والتغيير أو التعديل على الاسم التجاري 860 معاملة بما يعكس حركية مستمرة في تحديث أوضاع التراخيص.

وأفادت بأن معاملات التنازل عن التراخيص توزعت بين 422 معاملة للأنشطة التجارية و163 معاملة للأنشطة الحرفية في حين لم تسجل معاملات للأنشطة الاستشارية، فيما سجلت معاملات إصدار دفاتر السمسرة 25 معاملة وتجديدها 132 معاملة.

وأشارت إلى أن معاملات التراخيص للشخص الاعتباري بلغت 1286 معاملة بإجمالي رسوم 46.6 ألف دينار (نحو 142 ألف دولار) تصدرتها معاملات تجديد التراخيص بواقع 511 معاملة تلتها معاملات إصدار ترخيص جديد بعدد 40 معاملة ثم إلغاء التراخيص بواقع 242 معاملة.

ولفتت الوزارة إلى أن التوزيع القطاعي للتراخيص للشخص الطبيعي أظهر تصدر أنشطة التجارة العامة والخدمات المرتبطة بها بعدد 1163 ترخيصا تلتها أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح والخدمات المرتبطة بها بواقع 274 ترخيصا ثم أنشطة الإقامة والطعام بعدد 240 ترخيصا. وبينت أن الأنشطة الصناعية مثل المنسوجات والملبوسات سجلت 236 ترخيصا، فيما توزعت بقية التراخيص على أنشطة النقل والتخزين والمقاولات والأنشطة العقارية والإيجارية والمهنية والتقنية بنسب متفاوتة.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس تسارع وتيرة تأسيس الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل.

