101 39 ألف تقرير ائتماني لمقترضين بعام و1 42 مليون استعلام آلي

101 39 ألف تقرير ائتماني لمقترضين بعام و1 42 مليون استعلام آلي
علي إبراهيم
كشف أحدث البيانات عن الوضع الائتماني للأفراد والشركات في الكويت، عن اتجاه متصاعد نحو تعميق استخدام البيانات الائتمانية في السوق الكويتي، مع نمو واضح في تمويل الأفراد بوتيرة تفوق القطاع التجاري، وهو ما قد يعكس تغيرا في أولويات الإقراض لدى المؤسسات المالية، بالتوازي مع تشديد أدوات تقييم المخاطر.
وارتفع عدد المشتركين في خدمات الاستعلام الائتماني عن العملاء بنسبة 12% من 75 مشترك بنهاية سبتمبر 2024 إلى 84 مشتركا بنهاية سبتمبر 2025، كما زاد إجمالي عدد مستخدمي النظام الآلي للشركة بنسبة 13.4% بما عدده 479 مستخدما جديدا ليصل عددهم في نهاية سبتمبر 2025 إلى 4046 مستخدما مقارنة بـ 3567 مستخدما في نهاية سبتمبر 2024.
ووفقا للبيانات الصادرة عن شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية«ساي نت»، والتي اطلعت عليها «الأنباء»، فقد شهدت محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطـاقات الائتمانيــة (الأفراد)، زيادة في عدد حسابات المحفظة بنسبة 6.3% بما عدده 749.19 ألف حساب ليصل إلى 12.73 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 11.98 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2024.
ارتفع عدد عمليات الاستعلام الآلي عن العملاء الأفراد في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية بنسبة 9.1% بنحو 119.025 ألف عملية لتصل إلى 1.42 مليون عملية استعلام بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 1.308 مليون عملية استعلام بنهاية سبتمبر 2024.
وبلغت عمليات استعلام العميل عن نفسه نحو 101.39 ألف تقرير ائتماني فردي بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 112.02 ألف عملية استعلام بنهاية سبتمبر 2024، بتراجع نسبته 9.5%.
وبلغ إجمالي عدد حسابات القـروض الاستهــلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية الجديدة للأفراد خلال العام المنتهي في سبتمبر 2025 نحو 653.625 ألف حساب بزيادة 7% مقارنة مع 610.738 آلاف حساب بنهاية سبتمبر 2024.
وزاد إجمالي عدد البيانات الفردية للعملاء الأفراد في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية بنسبة 6.3% ليصل إلى 1.867 مليون فرد بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة منع 1.756 مليون فرد بنهاية سبتمبر 2024.
وبلغت القيمة الإجمالية النقدية الممنوحة للحسابات الائتمانية للعملاء الأفراد نحو 5.3 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة 23.1% مقارنة مع 4.31 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2024.
وأظهرت بيانات محفظة التسهـيلات الائتمــانية التجارية، إن إجمالي عدد الحسابات لمحفظة التسهيلات الائتمانية التجارية ارتفع بنسبة 20.8% ليصل إلى 1.34 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 1.11 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2024.
وارتفع عدد عمليات الاستعلام الآلي عن عملاء محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية بنسبة 12.1% لتصل إلى 22.9 ألف عملية بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 20.42 ألف عملية استعلام بنهاية سبتمبر 2024.
وتراجع إجمالي عدد تقارير المعلومات الائتمانية لعملاء محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية بنسبة 2.8% لتصل إلى 419 تقريرا ائتمانيا فرديا بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 431 تقريرا بنهاية سبتمبر 2024.
وزاد عدد عملاء محفظة التســهيلات الائتمانيـة التجارية بنسبة 1.6% ليصل إلى 38.713 ألف عميل بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 38.105 ألف عميل بنهاية سبتمبر 2024.
وزاد إجمالــي قيمـة التسهيلات الائتمانية النقدية الممنوحة لأغراض تجارية للحسابات المفتوحة فقط بنسبة 2.9% ليصل إلى 50.49 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 49.063 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2024.
وأظهرت بيانات محفظة الدفع الآجل، بلوغ عدد حسابات المحفظة 21.625 ألف حساب، بينما بلغ عدد الاستعلامات الآلية عن عملاء الدفع الآجل 92.614 ألف استعلام، فيما بلغ عدد عملاء محفظة الدفع الآجل 14.759 ألف عميل، فيما بلغ إجمالي قيمة الممنوحة الدفع الآجل للحسابات المفتوحة فقط 2.156 مليون دينار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment