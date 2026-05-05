101 39 ألف تقرير ائتماني لمقترضين بعام و1 42 مليون استعلام آلي



علي إبراهيم

كشف أحدث البيانات عن الوضع الائتماني للأفراد والشركات في الكويت، عن اتجاه متصاعد نحو تعميق استخدام البيانات الائتمانية في السوق الكويتي، مع نمو واضح في تمويل الأفراد بوتيرة تفوق القطاع التجاري، وهو ما قد يعكس تغيرا في أولويات الإقراض لدى المؤسسات المالية، بالتوازي مع تشديد أدوات تقييم المخاطر.

وارتفع عدد المشتركين في خدمات الاستعلام الائتماني عن العملاء بنسبة 12% من 75 مشترك بنهاية سبتمبر 2024 إلى 84 مشتركا بنهاية سبتمبر 2025، كما زاد إجمالي عدد مستخدمي النظام الآلي للشركة بنسبة 13.4% بما عدده 479 مستخدما جديدا ليصل عددهم في نهاية سبتمبر 2025 إلى 4046 مستخدما مقارنة بـ 3567 مستخدما في نهاية سبتمبر 2024.

ووفقا للبيانات الصادرة عن شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية«ساي نت»، والتي اطلعت عليها «الأنباء»، فقد شهدت محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطـاقات الائتمانيــة (الأفراد)، زيادة في عدد حسابات المحفظة بنسبة 6.3% بما عدده 749.19 ألف حساب ليصل إلى 12.73 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 11.98 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2024.

ارتفع عدد عمليات الاستعلام الآلي عن العملاء الأفراد في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية بنسبة 9.1% بنحو 119.025 ألف عملية لتصل إلى 1.42 مليون عملية استعلام بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 1.308 مليون عملية استعلام بنهاية سبتمبر 2024.

وبلغت عمليات استعلام العميل عن نفسه نحو 101.39 ألف تقرير ائتماني فردي بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 112.02 ألف عملية استعلام بنهاية سبتمبر 2024، بتراجع نسبته 9.5%.

وبلغ إجمالي عدد حسابات القـروض الاستهــلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية الجديدة للأفراد خلال العام المنتهي في سبتمبر 2025 نحو 653.625 ألف حساب بزيادة 7% مقارنة مع 610.738 آلاف حساب بنهاية سبتمبر 2024.

وزاد إجمالي عدد البيانات الفردية للعملاء الأفراد في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية بنسبة 6.3% ليصل إلى 1.867 مليون فرد بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة منع 1.756 مليون فرد بنهاية سبتمبر 2024.

وبلغت القيمة الإجمالية النقدية الممنوحة للحسابات الائتمانية للعملاء الأفراد نحو 5.3 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة 23.1% مقارنة مع 4.31 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2024.

وأظهرت بيانات محفظة التسهـيلات الائتمــانية التجارية، إن إجمالي عدد الحسابات لمحفظة التسهيلات الائتمانية التجارية ارتفع بنسبة 20.8% ليصل إلى 1.34 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 1.11 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2024.

وارتفع عدد عمليات الاستعلام الآلي عن عملاء محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية بنسبة 12.1% لتصل إلى 22.9 ألف عملية بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 20.42 ألف عملية استعلام بنهاية سبتمبر 2024.

وتراجع إجمالي عدد تقارير المعلومات الائتمانية لعملاء محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية بنسبة 2.8% لتصل إلى 419 تقريرا ائتمانيا فرديا بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 431 تقريرا بنهاية سبتمبر 2024.

وزاد عدد عملاء محفظة التســهيلات الائتمانيـة التجارية بنسبة 1.6% ليصل إلى 38.713 ألف عميل بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 38.105 ألف عميل بنهاية سبتمبر 2024.

وزاد إجمالــي قيمـة التسهيلات الائتمانية النقدية الممنوحة لأغراض تجارية للحسابات المفتوحة فقط بنسبة 2.9% ليصل إلى 50.49 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع 49.063 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2024.

وأظهرت بيانات محفظة الدفع الآجل، بلوغ عدد حسابات المحفظة 21.625 ألف حساب، بينما بلغ عدد الاستعلامات الآلية عن عملاء الدفع الآجل 92.614 ألف استعلام، فيما بلغ عدد عملاء محفظة الدفع الآجل 14.759 ألف عميل، فيما بلغ إجمالي قيمة الممنوحة الدفع الآجل للحسابات المفتوحة فقط 2.156 مليون دينار.

