البلدي اعتماد اشتراطات أبنية المستشفيات الخاصة و6% أنشطة تجارية

البلدي اعتماد اشتراطات أبنية المستشفيات الخاصة و6% أنشطة تجارية
تخصيص موقع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية وبناء مستودعات متطورة للأمن الغذائي في منطقة الشدادية الصناعية
ترقيم القطع في منطقتي المهبولة وأبوحليفة.. والموافقة على إعادة تخصيص مبنى معسكر شباب الصليبية لاستغلاله مركزاً لعلاج الإدمان
بداح العنزي
وافق المجلس في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على التعديلات المقترحة على لائحة البناء للمستشفيات الخاصة بمختلف المناطق، وذلك لرفع جودة الرعاية الصحية في الكويت وضمان بيئة علاجية آمنة ومتكاملة وفق أعلى المعايير، والسماح بتخصيص 6% أنشطة تجارية تستغل كافتيريا ومحل هدايا وزهور ونظارات طبية ومحل حلويات.
وتوفر الاشتراطات إطارا تنظيميا واضحا يوازن بين الاستثمار الصحي وجودة الخدمة، إضافة إلى وجود اشتراطات صارمة لمواقف السيارات لتخفيف الازدحام وتحسين تجربة المرضى وتحديد مساحات دنيا للمستشفيات لضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمات مع تنظيم نسب البناء والارتفاعات بما يتناسب مع خصوصية النشاط الطبي والسماح بخدمات تجارية محدودة داخل المستشفيات دون الإخلال بطبيعتها الصحية.
واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية برفض طلب مهلة لتعديل أوضاع أبراج الاتصالات القائمة وكذلك التعديلات المقترحة المتضمنة التالي:
٭ تعديل المادة 39 مكررا الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2024.
٭ تعديل بعض البنود الواردة بالجدول 17 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة المرفق بالقرار الوزاري 2024/3 والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 2025/422.
وأقر المجلس ترقيم القطع بمنطقة المهبولة لتكون 4 قطع مع قيام الإدارات المختصة بالبلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المخططات التنظيمية والمساحة وإعادة ترقيم قسائم القطع وربطها بمعلوماتها الأصلية وفقا لأرقام القطع والقسائم السابقة.
ووافق «البلدي» على تعديل حدود وترقيم القطع بمنطقة أبوحليفة لتكون 3 قطع مع قيام الإدارات المختصة بالبلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المخططات التنظيمية والمساحية وإعادة ترقيم قسائم القطع وربطها بمعلوماتها الأصلية وفقا لأرقام القطع والقسائم السابقة.
وأقر المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع فرع كهرباء سيارات وتصليح إطارات وتبديل زيوت بمنطقة أبوحليفة بجانب مدرسة أنيسة محمد جعفر مقابل القطعة التنظيمية 50 بمساحة 180م2، لتكون 120م2 مساحة للفرع و60م2 للجور، مع مواقف للسيارات بمساحة 145.6م2 لتصبح المساحة الإجمالية 325.6م2، شريطة الآتي:
٭ التنسيق مع وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة - بشأن العقد.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة او أي دواعي تنظيمية.
٭ الالتزام بأحكام قانون حماية البيئة 24/2014 بشأن حماية البيئة والقرارات التنفيذية له والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة عند الترخيص.
ووافق المجلس على تخصيص موقع لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية وبناء مستودعات متطورة للأمن الغذائي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمساحة 250 ألف م2 في منطقة الشدادية الصناعية شريطة:
٭ تقديم مخطط هيكلي تفصيلي بين الاستعمالات ومكونات المشروع للعرض على المجلس البلدي للاعتماد.
٭ تقديم دراسة الردود البيئي والاجتماعي معتمدة من الهيئة العامة للبيئة وفق قانون حماية البيئة.
٭ تقديم دراسة مرورية معتمدة من الوزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور عند التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع على الطبيعة بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
٭ الالتزام باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.
وأقر «البلدي» طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص مبنى معسكر شباب الصليبية والأراضي التابعة المخصص للهيئة العامة للشباب ليكون لصالح وزارة الصحة لاستغلاله منشأة صحية لمرض الإدمان جاهزا لتشخيصهم، مع تعديل المساحة السابقة (37582.726م2)، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية استغلال ما مساحته 130م2 لإقامة وحدة إنتاج الصوف طبقا للأنشطة المعتمدة مسمياتها دوليا ضمن منطقة الانتظار بمسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الواقعة في منطقة الري القطعة 2، وذلك لصالح جمعية السدو الحرفية، شريطة:
٭ عدم استغلالها للأغراض التجاريـــــة والاكتفـــاء بالعرض المجاني فقط مع ضرورة موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل إصدار الترخيص، وموافقة الهيئة العامة للصناعة قبل إصدار الترخيص.
وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي الاقتراحين التاليين للدراسة:
٭ اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن تنظيم والرقابة على دقة القيم الغذائية المعلنة في المطاعم.
٭ اقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن المردم الموجود في منطقة شرق أمغرة وبالقرب من مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
