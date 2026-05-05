البلدي اعتماد اشتراطات أبنية المستشفيات الخاصة و6% أنشطة تجارية

تخصيص موقع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية وبناء مستودعات متطورة للأمن الغذائي في منطقة الشدادية الصناعية ترقيم القطع في منطقتي المهبولة وأبوحليفة.. والموافقة على إعادة تخصيص مبنى معسكر شباب الصليبية لاستغلاله مركزاً لعلاج الإدمان



بداح العنزي

وافق المجلس في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على التعديلات المقترحة على لائحة البناء للمستشفيات الخاصة بمختلف المناطق، وذلك لرفع جودة الرعاية الصحية في الكويت وضمان بيئة علاجية آمنة ومتكاملة وفق أعلى المعايير، والسماح بتخصيص 6% أنشطة تجارية تستغل كافتيريا ومحل هدايا وزهور ونظارات طبية ومحل حلويات.

وتوفر الاشتراطات إطارا تنظيميا واضحا يوازن بين الاستثمار الصحي وجودة الخدمة، إضافة إلى وجود اشتراطات صارمة لمواقف السيارات لتخفيف الازدحام وتحسين تجربة المرضى وتحديد مساحات دنيا للمستشفيات لضمان كفاءة التشغيل وجودة الخدمات مع تنظيم نسب البناء والارتفاعات بما يتناسب مع خصوصية النشاط الطبي والسماح بخدمات تجارية محدودة داخل المستشفيات دون الإخلال بطبيعتها الصحية.

واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية برفض طلب مهلة لتعديل أوضاع أبراج الاتصالات القائمة وكذلك التعديلات المقترحة المتضمنة التالي:

٭ تعديل المادة 39 مكررا الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2024.

٭ تعديل بعض البنود الواردة بالجدول 17 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة المرفق بالقرار الوزاري 2024/3 والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 2025/422.

وأقر المجلس ترقيم القطع بمنطقة المهبولة لتكون 4 قطع مع قيام الإدارات المختصة بالبلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المخططات التنظيمية والمساحة وإعادة ترقيم قسائم القطع وربطها بمعلوماتها الأصلية وفقا لأرقام القطع والقسائم السابقة.

ووافق «البلدي» على تعديل حدود وترقيم القطع بمنطقة أبوحليفة لتكون 3 قطع مع قيام الإدارات المختصة بالبلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المخططات التنظيمية والمساحية وإعادة ترقيم قسائم القطع وربطها بمعلوماتها الأصلية وفقا لأرقام القطع والقسائم السابقة.

وأقر المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع فرع كهرباء سيارات وتصليح إطارات وتبديل زيوت بمنطقة أبوحليفة بجانب مدرسة أنيسة محمد جعفر مقابل القطعة التنظيمية 50 بمساحة 180م2، لتكون 120م2 مساحة للفرع و60م2 للجور، مع مواقف للسيارات بمساحة 145.6م2 لتصبح المساحة الإجمالية 325.6م2، شريطة الآتي:

٭ التنسيق مع وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة - بشأن العقد.

٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة او أي دواعي تنظيمية.

٭ الالتزام بأحكام قانون حماية البيئة 24/2014 بشأن حماية البيئة والقرارات التنفيذية له والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة عند الترخيص.

ووافق المجلس على تخصيص موقع لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية وبناء مستودعات متطورة للأمن الغذائي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بمساحة 250 ألف م2 في منطقة الشدادية الصناعية شريطة:

٭ تقديم مخطط هيكلي تفصيلي بين الاستعمالات ومكونات المشروع للعرض على المجلس البلدي للاعتماد.

٭ تقديم دراسة الردود البيئي والاجتماعي معتمدة من الهيئة العامة للبيئة وفق قانون حماية البيئة.

٭ تقديم دراسة مرورية معتمدة من الوزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور عند التنفيذ.

٭ تخويل الإدارات بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع على الطبيعة بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.

٭ الالتزام باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.

وأقر «البلدي» طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص مبنى معسكر شباب الصليبية والأراضي التابعة المخصص للهيئة العامة للشباب ليكون لصالح وزارة الصحة لاستغلاله منشأة صحية لمرض الإدمان جاهزا لتشخيصهم، مع تعديل المساحة السابقة (37582.726م2)، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية استغلال ما مساحته 130م2 لإقامة وحدة إنتاج الصوف طبقا للأنشطة المعتمدة مسمياتها دوليا ضمن منطقة الانتظار بمسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الواقعة في منطقة الري القطعة 2، وذلك لصالح جمعية السدو الحرفية، شريطة:

٭ عدم استغلالها للأغراض التجاريـــــة والاكتفـــاء بالعرض المجاني فقط مع ضرورة موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل إصدار الترخيص، وموافقة الهيئة العامة للصناعة قبل إصدار الترخيص.

وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي الاقتراحين التاليين للدراسة:

٭ اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن تنظيم والرقابة على دقة القيم الغذائية المعلنة في المطاعم.

٭ اقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن المردم الموجود في منطقة شرق أمغرة وبالقرب من مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.