التربية فتح باب التقديم للتكليف بأعمال المراقب الوطني لامتحانات نهاية العام الدراسي

اشتراطات دقيقة تشمل الخبرة وتقييم الكفاءة وخلو السجل التأديبي وشهادة «من لا حكم عليه»



عبدالعزيز الفضلي

استقبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، في مكتبه وفدا من سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، برئاسة السفير محمد أبوالوفا، بحضور نائبة السفير نورا عبدالهادي، ومستشار السفير محمد عبدالعليم، والمستشار التعليمي بالملحق الثقافي بالسفارة المصرية د.أمينة أبوالمكارم.

وتناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التربوية والتعليمية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتطوير العلاقات الثنائية. وتطرق اللقاء إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وما تقوم عليه من أسس راسخة من الأخوة والتفاهم المشترك، مشيرين إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي سياق متصل، في إطار الحرص على تطوير آليات العمل الرقابي في الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في سير العملية التقييمية، أعلنت وزارة التربية فتح باب التقديم للتكليف بأعمال المراقب الوطني إلكترونيا لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري 115 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الاختيار وضمان الكفاءة في الإشراف على لجان الامتحانات في المدارس.

وقالت «التربية» إن التقديم سيكون متاحا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة خلال الفترة من 4 إلى 11 الجاري، مؤكدة أن التحول نحو المنصة الإلكترونية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل وتسهيل الإجراءات أمام الكوادر التعليمية الراغبة في أداء هذه المهمة الوطنية، بما يعزز سرعة ودقة عملية الترشيح.

وبينت الوزارة أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وألا تقل خبرته العملية عن 6 سنوات تحتسب حتى تاريخ 9 يناير من بداية العام الدراسي الحالي، إلى جانب حصوله على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر 3 سنوات متتالية، وألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحقه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما لم تمح وفقا لأحكام الخدمة المدنية أو تلغ بحكم قضائي نهائي، بالإضافة إلى تقديم شهادة الحالة الجنائية «من لا حكم عليه» من تطبيق «سهل».

كما اشترطت ألا يكون للمراقب الوطني أقارب من الدرجة الأولى في الصفوف الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر، وذلك لضمان الحياد الكامل وتفادي أي تضارب محتمل في المصالح خلال سير أعمال لجان الامتحانات.

وذكرت أن عملية الاختيار ستشمل إجراء مقابلات شخصية للمرشحين، وذلك قبل اعتماد الأسماء النهائية للتكليف بأعمال المراقب الوطني، كما ستتضمن العملية اختيار موظفي وزارة التربية الكويتيين من الوظائف: موجه فني، رئيس قسم مادة دراسية، ومعلم، على أن يراعى عدم اختيار معلمي المواد الدراسية المدرجة ضمن جدول اختبارات اللجان التي سيشرفون عليها، تحقيقا لمبدأ الحياد وضمانا لنزاهة سير الامتحانات.

وشددت على أن مهام المراقب الوطني تعد من الركائز الأساسية لنجاح منظومة الامتحانات، إذ ينوط به متابعة تطبيق التعليمات والإجراءات المنظمة داخل اللجان، وضبط أي مخالفات أو تجاوزات، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة ويعكس الصورة الحضارية لمنظومة العمل التربوي.

واختتمت بالتأكيد على أن التواصل مع المرشحين الذين اجتازوا إجراءات المقابلة سيتم لاحقا لدعوتهم إلى الاجتماع التنسيقي الذي يسبق انطلاق أعمال الامتحانات، بهدف توحيد المفاهيم وتوضيح المهام والمسؤوليات، بما يضمن أداء متميزا يعكس التزام وزارة الـتربية بأعلى معايير الجــودة والعدالة في منظومة التقييم التربوي.