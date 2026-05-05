وزير العدل الموافقة على البرنامج الحكومي لحماية الأسرة​ ورفعه إلى مجلس الوزراء

يتضمن 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة في إطار مشترك يعكس انتقال ملف حماية الأسرة من المبادرات المتفرقة إلى برنامج وطني منظم



أعلن وزير العدل ورئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار ناصر السميط عن موافقة اللجنة بالإجماع على البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، وقررت رفعه إلى مجلس الوزراء، باعتباره أول برنامج حكومي متكامل بهذا النطاق لحماية الأسرة في دولة الكويت.

وقال المستشار السميط في تصريح صحافي إن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة يهدف إلى بناء منظومة وطنية أكثر فاعلية في حماية الأسرة والطفل ودعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأكد أن موافقة اللجنة تمثل خطوة مهمة للانتقال من المعالجات الجزئية لقضايا الأسرة إلى بناء منظومة حكومية شاملة تقوم على الوقاية والحماية والتأهيل وتجمع بين التطوير التشريعي والتحول الرقمي والتوعية المجتمعية ورفع كفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع قضايا الأسرة والطفل.

وأوضح أن البرنامج يتضمن 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة في إطار حكومي مشترك يعكس انتقال ملف حماية الأسرة من المبادرات المتفرقة إلى برنامج وطني منظم تتكامل فيه الجوانب القانونية والاجتماعية والتربوية والصحية والأمنية. وأشار السميط إلى أن البرنامج يقوم على محاور رئيسية تشمل تطوير التشريعات والتحول الرقمي والتوعية والإصلاح والتأهيل والحوكمة والكفاءة المهنية وتحليل البيانات وتطوير البنية التحتية المرتبطة بخدمات الأسرة. وأفاد بأن رفع البرنامج إلى مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص الدولة على حماية الأسرة الكويتية وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي وفق نهج مؤسسي قابل للقياس والمتابعة.