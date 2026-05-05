وزير العدل الموافقة على البرنامج الحكومي لحماية الأسرة​ ورفعه إلى مجلس الوزراء

وزير العدل الموافقة على البرنامج الحكومي لحماية الأسرة ورفعه إلى مجلس الوزراء
-
يتضمن 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة في إطار مشترك يعكس انتقال ملف حماية الأسرة من المبادرات المتفرقة إلى برنامج وطني منظم
أعلن وزير العدل ورئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء المستشار ناصر السميط عن موافقة اللجنة بالإجماع على البرنامج الحكومي لحماية الأسرة، وقررت رفعه إلى مجلس الوزراء، باعتباره أول برنامج حكومي متكامل بهذا النطاق لحماية الأسرة في دولة الكويت.
وقال المستشار السميط في تصريح صحافي إن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة يهدف إلى بناء منظومة وطنية أكثر فاعلية في حماية الأسرة والطفل ودعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكد أن موافقة اللجنة تمثل خطوة مهمة للانتقال من المعالجات الجزئية لقضايا الأسرة إلى بناء منظومة حكومية شاملة تقوم على الوقاية والحماية والتأهيل وتجمع بين التطوير التشريعي والتحول الرقمي والتوعية المجتمعية ورفع كفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع قضايا الأسرة والطفل.
وأوضح أن البرنامج يتضمن 83 مبادرة حكومية موزعة على 12 جهة في إطار حكومي مشترك يعكس انتقال ملف حماية الأسرة من المبادرات المتفرقة إلى برنامج وطني منظم تتكامل فيه الجوانب القانونية والاجتماعية والتربوية والصحية والأمنية. وأشار السميط إلى أن البرنامج يقوم على محاور رئيسية تشمل تطوير التشريعات والتحول الرقمي والتوعية والإصلاح والتأهيل والحوكمة والكفاءة المهنية وتحليل البيانات وتطوير البنية التحتية المرتبطة بخدمات الأسرة. وأفاد بأن رفع البرنامج إلى مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص الدولة على حماية الأسرة الكويتية وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي وفق نهج مؤسسي قابل للقياس والمتابعة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment