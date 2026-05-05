وزير المالية الهيئات والصناديق المالية العربية ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي

الموافقة بالإجماع على مقترح الكويت باستقطاع 10% من صافي أرباح 2025 لدعم الشعب الفلسطيني



عقدت الهيئات المالية العربية اجتماعاتها السنوية المشتركة عبر الاتصال المرئي، حيث ترأس الاجتماعات عن الجانب الكويتي وزير المالية د.يعقوب الرفاعي، وعضوية كل من وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي، وبحضور مدير الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر، وبمشاركة وزراء المال والاقتصاد العرب، ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب مديري عامي الهيئات المالية العربية.

وفي كلمة له خلال ترؤسه اجتماع صندوق النقد العربي، أكد وزير المالية أن الهيئات والصناديق المالية العربية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية، وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة الـتـحـديـات والـصدمات الخارجية، مشددا على أهمية مواصلة تطوير أدواتها التمويلية والاستشارية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأشار إلى أن صندوق النقد العربي يحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيسه، في محطة تعكس مسيرة 5 عقود من العمل العربي المالي المشترك، أسهم خلالها بدور فاعل في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز برامج الإصلاح وبناء القدرات وتوفير التمويل للدول الأعضاء.

وأكد الرفاعي أن ما تحقق من إنجازات نوعية هو ثمرة تعاون وثيق بين الدول الأعضاء وإدارة الصندوق، معربا عن تطلع الدول العربية إلى مواصلة تعزيز هذا الدور كشريك استراتيجي في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وقد أسفرت الاجتماعات عن اعتماد عدد من القرارات، من أبرزها اعتماد تقارير مجالس الإدارة السنوية لعام 2025، وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، اختيار رؤساء مجالس الإدارة ونوابهم من المحافظين، وتعيين المدققين الخارجيين لعام 2026.

كما تمت الموافقة بالإجماع على مقترح الكويت باستقطاع 10% من صافي أرباح عام 2025 لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم صندوق الأقصى ولجنة القدس الشريف، والموافقة على مقترح تعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بما يسهم في تطوير إطارها التنظيمي وتوسيع نطاق خدماتها.

وفي ختام مشاركته، أكد وزير المالية حرص الكويت على مواصلة دعم وتعزيز العمل المالي العربي المشترك، ومساندة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية.

الجدير بالذكر أن وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي ترأست اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات نيابة عن الوزير، وذلك لتزامن الاجتماع مع اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.