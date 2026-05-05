وزير الديوان الأميري ورئيس ديوان ولي العهد بحثا مع سفيري مالطا وماليزيا​ تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي، ورئيـــس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابـــر السفير د.جـــورج سعيد زاميت سفير جمهوريــة مالطـــا الصديقـــة لـــدى دولـــة الكويت. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الطيبة التي تربط الكويت وجمهورية مالطا الصديقة وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وبحث الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون بما يدعم مسار العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما استقبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر السفير علاء الدين محمد نور سفير ماليزيا الصديقة لدى دولة الكويت. وتم خلال اللقاء استعراض الروابط التاريخية التي تجمع الكويت وماليزيا الصديقة وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات والتأكيد على الحرص المتبادل على مواصلة التعاون القائم وتطويره بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.

