لماذا يزيد الوزن عند تناول الخبز دون زيادة السعرات؟

MENAFN - Al-Bayan) كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة أوساكا متروبوليتان في اليابان عن آلية غير متوقعة قد تفسّر ارتباط استهلاك الخبز وزيادة الوزن، حتى في حال عدم تناول كميات إضافية من السعرات الحرارية.

ويُعد الخبز أحد أقدم الأغذية الأساسية في العالم، إذ يعتمد على الدقيق والماء كمصدر رئيسي للكربوهيدرات، ويشكّل عنصرا يوميا في النظام الغذائي لمليارات البشر، ومع تصاعد معدلات السمنة عالميا، بات الباحثون يعيدون تقييم دور الكربوهيدرات الأساسية في الأنظمة الغذائية الحديثة.

تجربة على الفئران تكشف نتائج غير متوقعة

وفقا للدراسة، أجرى فريق البحث بقيادة البروفيسور شيغينوبو ماتسومورا تجربة غذائية على الفئران، حيث تم توفير نظام غذائي يتيح لها الاختيار بين طعام مخبري متوازن، وبين أطعمة مصنوعة من دقيق القمح المخبوز، ودقيق الأرز، والخبز.

وأظهرت النتائج أن الفئران أبدت تفضيلا واضحا للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وتخلّت إلى حد كبير عن الطعام المتوازن، ما أدى إلى زيادة سريعة في الوزن خلال أربعة أسابيع فقط.

ورغم هذه الزيادة الملحوظة، أكّد الباحثون أن إجمالي السعرات الحرارية التي استهلكتها الفئران لم يكن أعلى من المجموعة الضابطة التي تناولت الغذاء القياسي، ما يشير إلى أن السبب لا يعود إلى الإفراط في الأكل.

انخفاض استهلاك الطاقة بدلًا من زيادة السعرات

وباستخدام تحليل الغازات الأيضية، راقب الباحثون معدلات استهلاك الأكسجين وإنتاج ثاني أكسيد الكربون لدى الفئران.

وأظهرت النتائج أن زيادة الوزن لم تكن نتيجة زيادة في السعرات الحرارية، بل بسبب انخفاض ملحوظ في استهلاك الطاقة، إذ بقي نشاط الفئران الحركي طبيعيا، إلا أن معدلات الأيض لديها تباطأت بشكل واضح، ما أدى إلى انخفاض حرق الطاقة وتخزينها على شكل دهون.

ووفقا للباحثين، فإن الجسم يتكيف مع الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة عبر التحول إلى نمط "توفير الطاقة".

وقال البروفيسور ماتسومورا إن النتائج تشير إلى أن زيادة الوزن قد لا ترتبط فقط بكمية الطعام، بل أيضا بنوعية الكربوهيدرات والتغيرات الأيضية المصاحبة لها.

تأثيرات على الكبد والدم

وأظهرت التحاليل البيوكيميائية تغيّرات واضحة في مؤشرات الدم والكبد لدى الفئران التي تناولت دقيق القمح.

فقد ارتفعت مستويات الأحماض الدهنية في الدم، في حين انخفضت مستويات الأحماض الأمينية الأساسية بشكل ملحوظ، وهو ما يُعزى إلى الفقر النسبي لدقيق القمح بالبروتينات والأحماض الأمينية.

كما بيّنت الفحوصات الجينية أن الكبد شهد نشاطا مرتفعا في الجينات المسؤولة عن تصنيع الدهون ونقلها، ما أدى إلى تحويل الكربوهيدرات البسيطة إلى دهون مخزنة.

وأظهرت الفحوص المجهرية وجود تراكم واضح لقطرات الدهون داخل خلايا الكبد، ما يعكس تحولا أيضيا نحو تخزين الطاقة بدلا من حرقها.

قابلية التغيير السريع عند تعديل النظام الغذائي

وفي جزء آخر من التجربة، قام الباحثون بإزالة دقيق القمح من النظام الغذائي للفئران بعد زيادة وزنها، حيث لوحظ توقف سريع في زيادة الوزن خلال أسبوع واحد فقط، إلى جانب تحسن ملحوظ في المؤشرات الأيضية.

وتشير هذه النتيجة إلى أن التأثيرات الأيضية المرتبطة بالنظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة يمكن أن تكون قابلة للعكس عند تغيير النمط الغذائي.

اختلافات بين الذكور والإناث

كما لاحظ الباحثون وجود اختلافات بيولوجية بين الجنسين، حيث لم تُظهر إناث الفئران نفس مستوى زيادة الوزن الذي ظهر لدى الذكور، وهو ما يُعتقد أنه مرتبط بدور هرمون الإستروجين في الحماية من السمنة الناتجة عن النظام الغذائي.

ومع ذلك، أظهرت الإناث أيضا اضطرابات أيضية، بما في ذلك ارتفاع مستويات السكر والدهون في الدم، ما يشير إلى أن التأثيرات الأيضية لا تزال موجودة رغم اختلافات الوزن.

خطوة نحو أبحاث بشرية مستقبلية

وأكد الفريق البحثي أن هذه النتائج تستند إلى نموذج حيواني، وأن الخطوة المقبلة ستتجه نحو الدراسات البشرية للتحقق من مدى انطباق هذه التغيرات على الإنسان.

وقال الباحثون إنهم يعتزمون دراسة تأثير الحبوب الكاملة وغير المكررة، والألياف الغذائية، إضافة إلى كيفية تفاعل الكربوهيدرات مع البروتينات والدهون، وتأثير طرق المعالجة وتوقيت تناول الطعام على الاستجابة الأيضية.

ويأمل الفريق أن تسهم هذه الأبحاث في تطوير فهم أعمق للعلاقة بين النظام الغذائي والتمثيل الغذائي، بما يساعد على تحقيق توازن أفضل بين الطعم والصحة في السياسات الغذائية المستقبلية والتوعية الغذائية.